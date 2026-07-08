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韓國綜合股價指數（KOSPI）在今年第二季一度突破 9,000 點大關，韓國股市的最大股東之一、韓國國民年金（NPS）所持有的股票市值，短短三個月就暴增了將近 200 兆韓元，此一增幅不僅比第一季多出逾 100 兆韓元，更創下單季歷史最大成長紀錄。不過，隨著獲利了結以及持股比重調整，韓國也將在接下來面臨賣壓風險。根據韓聯社報導，金融資訊機構 FnGuide 於 8 日發布的數據顯示，截至本月6日，國民年金申報持股率達 5% 以上的上市企業共 270 家，股票總市值達 486 兆 118 億韓元。與今年 3 月底的 296 兆 4,433 億韓元相比，短短一季就激增了 189 兆 5,684 億韓元，投資報酬率高達 63.9%，投報率是第一季（32.0%）的兩倍之多。記憶體雙雄成最大功臣，SK海力士、三星電子貢獻八成漲幅，這兩檔股票的市值就增加了 151 兆韓元，占總成長額的 79.8%，且與第一季不同的是，第二季 SK 海力士的市值成長超越了三星電子，躍升為國民年金最大的單一獲利來源。儘管韓國國民年金的持股比例維持在 7.50% 不變，但其手中 SK 海力士市值從 3 月底的 43 兆 1,560 億韓元狂飆至 125 兆 2,968 億韓元，大增 82 兆 1,407 億韓元，增幅高達 190.3%。不過，韓聯社也點出，值得市場高度關注的是，韓國國民年金公團的資產再平衡將是接下來韓國股市重大變數，隨著國民年金針對股票市場延後「重新平衡」的措施6月底到期，市場預期7月起可能開始縮減股票持有比重，為了將股票持股比重調回目標水位，國民年金未來會釋出多少拋售賣壓，正成為韓國股市最聚焦的焦點之一。