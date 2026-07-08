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泰山好理調合油出貨642箱 食藥署：可能賣給一般通路

中聯油脂致癌物超標風暴延燒，衛福部長石崇良今（8）日公布泰山有一批調理油，初步化驗有超標情況。而食藥署副署長蔡淑貞傍晚公布，泰山自主檢驗「泰山好理調合油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）因超標，已製造996箱、出貨642箱。蔡淑貞說，食藥署持續追蹤問題油品後續流向，並主動掌握下游業者自主檢驗情形。7月7日晚間接獲彰化縣衛生局通知，泰山自主檢驗產品「泰山好理調合油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）檢出苯駢芘2.5 μg/kg，已超過限量標準2.0 μg/kg。產品共製造996箱、已出貨642箱（約1.5萬瓶），庫存354箱（0.6L×24瓶/箱）。蔡淑貞提到，彰化縣衛生局剛好在現場稽查，泰山告知後，也立即通知食藥署，前往現場查核，已確定相關產品。她說，目前調查產品來源，這罐調合油是不同油混合而成，包括大豆沙拉油、芥花油、葵花油跟橄欖油。蔡淑貞說明，查核結果葵花油、橄欖油送驗的苯駢芘符合規定，芥花油不同批號也是合格。目前批號為313-1150512，為今年5月12日製成的中聯大豆沙拉油。而這批批號313的中聯大豆沙拉油總計1309.52公噸，供應給泰山410.84公噸、福懋369.49公噸、福壽是529.19公噸。至於流向，蔡淑貞指出，出貨642箱是小包裝，可能是賣給一般通路。