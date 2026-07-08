我是廣告 請繼續往下閱讀

根據台灣運彩盤口資訊，本屆世界盃金靴獎賠率如下：

球員 賠率 里奧內爾・梅西 1.50 基利安・姆巴佩 1.60 厄林・哈蘭德 4.40 哈里・凱恩 4.85 奧斯曼・登貝萊 21.50 米克爾・奧亞薩巴爾 31.00 裘德・貝林漢姆 33.00 萊安德羅・特羅薩德 92.00 夏爾・德凱特拉雷 92.00

▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026年世界盃足球賽進入8強前夕，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也帶來特別篇，不再預測單場勝負，而是改由神蛙「蛙貴」挑戰預測本屆世界盃金靴獎得主。經過一番觀察後，蛙貴最終選擇法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé），看好他能成為本屆世界盃進球王，完成金靴獎衛冕。金靴獎頒給單屆世界盃進球數最多的球員，若進球數相同，將再依助攻數與出賽時間等條件比較。本集特別篇中，節目列出多位熱門人選，包括英格蘭隊長凱恩、法國王牌姆巴佩、阿根廷球王梅西，以及首次參加世界盃的挪威神鋒哈蘭德，讓蛙貴用「神蛙第六感」選出牠心中的金靴獎得主。從賠率來看，梅西以1.50暫居最大熱門，姆巴佩則以1.60緊追在後，兩人被視為最有機會爭奪金靴的熱門人選。蛙貴這次沒有選擇賠率最低的梅西，而是力挺曾在前屆世界盃拿下金靴的姆巴佩，也讓這集特別篇更具話題性。從小組賽到淘汰賽，《蛙貴的挑戰》一路陪伴球迷用趣味方式參與世界盃討論。這次特別篇改猜個人獎項，蛙貴選擇看好姆巴佩延續火燙進球狀態，究竟神蛙能否成功預測本屆金靴獎得主，答案也將隨著世界盃進入最終階段逐漸揭曉。