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▲高雄漢來大飯店「探碗假期」住房專案以一泊二食打造完整的美食之旅，入住當天即可品嚐由漢來美食旗下「紅陶上海湯包」的雙人套餐。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲ 「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，可免費體驗高雄漢來獨家保夾必中歡樂娃娃機，並參加限定「尋寶集章」活動。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲承億酒店推出「守護海洋大冒險｜BABY SHARK聯名限定住房專案」，《Baby Shark 守護海洋大冒險》於駁二藝術特區P2倉庫展出。（圖／記者陳美嘉攝）

迎接暑假旅遊熱潮，高雄飯店業者推出特色住房專案，結合人氣美食、親子互動、館內娛樂等，打造吃喝玩樂一次滿足的夏季度假體驗。高雄漢來大飯店攜手知名美食指南品牌並結合同集團漢來美食旗下「紅陶上海湯包」，推出暑假限定的「探碗假期」住房專案，以及專屬親子「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案。承億酒店以「城市裡的度假村」為概念，推出橫跨住房、美食、親子體驗與娛樂活動的一站式夏日提案。高雄漢來大飯店「探碗假期」住房專案即日起至8月30日限時登場，以一泊二食打造完整的美食之旅，入住當天即可品嚐由漢來美食旗下「紅陶上海湯包」的雙人套餐，翌日再依房型人數享用海港自助式早餐，一次品味漢來美食兩大人氣餐飲品牌的經典風味，每房再加贈《500碗》限定周邊，包括帆布提袋、美食店家地圖、磁鐵燈箱等專屬好禮。創立於1995年的漢來紅陶上海湯包，全台已展店9家門市，每個月服務來客數高達10萬人次，每年熱銷破350萬顆湯包，廣受饕客喜愛，此次「探碗假期」雙人套餐，集結上海小籠湯包、蟹粉小籠湯包、蝦肉蒸餃、蔥香排骨、蔥油乾拌麵、原盅燉雞湯等招牌菜色，其中現點現包、現蒸的上海小籠湯包，以老師傅傳承的十八摺手工技藝，呈現皮薄、餡鮮、汁多的經典口感，讓旅客細細品味料理所蘊藏的時間淬鍊與職人精神。除了品味美食，高雄漢來大飯店也為暑假旅程增添更多館內互動樂趣，入住「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，可免費體驗高雄漢來獨家保夾必中歡樂娃娃機，並參加限定「尋寶集章」活動。此外，全新兒童遊戲空間「小船長探險島」將於7月中旬後正式登場，以海洋探險為主題，結合館內泳池、俱樂部等休閒設施，打造亞灣區五星級飯店更完整的全齡休閒空間，讓不同年齡層旅客都能享受更豐富、多元的度假魅力。今年暑假，承億酒店同步推出兩款親子住房專案，滿足不同家庭旅遊需求。其中，「守護海洋大冒險｜BABY SHARK聯名限定住房專案」自即日起至9月6日限時推出，除享用貳陸日全食早餐外，更加贈12歲以下孩童早餐，以及《Baby Shark 守護海洋大冒險》成人票兩張、孩童票一張。另一項「盛夏童樂計畫」住房專案則為入住旅客準備總價值2,570元的專屬優惠Coupon，串聯承億酒店館內餐飲、選物及生活品牌，包括TAi香麵包、承風書店精選童書、TAi CAFÉ飲品、飛裊柒茶、両鍋、BAR KAO泰式餐酒館、賀鴨郎及Papillon等多項優惠。除了住房專案外，深受親子家庭喜愛的「小小麵包師創意DIY體驗」也將於暑假期間限定登場，活動每每梯次限額八名，建議3至12歲孩童參加，需事先報名。此外，館內Buffet餐廳「貳陸日全食」自7月1日至9月30日推出「盛夏食光」平日晚餐限定優惠。承億酒店7月11日 24樓高空無邊際泳池則將迎來夏季最具話題性的「BEYOND Latin Pool Party 波多黎各池畔派對」。