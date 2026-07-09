強颱巴威持續朝台灣方向接近，不少民眾除了關心中央氣象署最新路徑，也想知道颱風外圍環流、風場與雨帶現在發展到哪裡。其實iPhone內建「天氣」App就藏有天氣地圖功能，不用另外下載App，只要點開地圖模式，就能查看風場、降雨、氣溫與空氣品質等資訊，颱風期間可作為快速觀察天氣變化的輔助工具。
iPhone可看風場、雨帶 但颱風路徑仍以氣象署為準
Apple官方說明指出，iPhone「天氣」App可檢視所在地或其他區域的全螢幕天氣地圖，包括降雨機率、氣溫、空氣品質與風速地圖；若切換到降水或風況預報地圖，還能顯示時間列，觀察接下來的天氣變化。不過要特別提醒，若要確認颱風中心位置、暴風圈範圍、海上或陸上颱風警報，以及各縣市風雨預報，仍應以中央氣象署最新公告為準。
iPhone一鍵看颱風風場、雨帶 7步驟教學
1.打開iPhone內建「天氣」App。
2.選擇「我的位置」或想查詢的城市。
3.點選畫面底部的「地圖」按鈕，進入全螢幕天氣地圖。
4.點右上角「覆疊選單」按鈕。
5.選擇「風場圖」，可查看風向與風速變化。
6.切換到「降水」圖層，可觀察雨帶與降雨預報。
7.用手指拖曳、縮放地圖，查看台灣周邊海面；若要回到目前位置，點右上角定位按鈕即可。
Apple提到「天氣」App可查看未來10天每小時天氣預報，內容包括氣溫、風、濕度、體感溫度、紫外線指數、氣壓與能見度；天氣地圖可透過降水動畫追蹤未來1小時或12小時的降水變化，也能透過動畫風場圖觀察未來24小時風型，包含風向與風速。颱風接近期間，民眾可利用iPhone天氣App掌握天氣變化；但若涉及防颱準備、交通異動、停班停課與警報資訊，仍要同步查看中央氣象署、地方政府及人事行政總處公告。
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Apple官方說明指出，iPhone「天氣」App可檢視所在地或其他區域的全螢幕天氣地圖，包括降雨機率、氣溫、空氣品質與風速地圖；若切換到降水或風況預報地圖，還能顯示時間列，觀察接下來的天氣變化。不過要特別提醒，若要確認颱風中心位置、暴風圈範圍、海上或陸上颱風警報，以及各縣市風雨預報，仍應以中央氣象署最新公告為準。
1.打開iPhone內建「天氣」App。
2.選擇「我的位置」或想查詢的城市。
3.點選畫面底部的「地圖」按鈕，進入全螢幕天氣地圖。
4.點右上角「覆疊選單」按鈕。
5.選擇「風場圖」，可查看風向與風速變化。
6.切換到「降水」圖層，可觀察雨帶與降雨預報。
7.用手指拖曳、縮放地圖，查看台灣周邊海面；若要回到目前位置，點右上角定位按鈕即可。
Apple提到「天氣」App可查看未來10天每小時天氣預報，內容包括氣溫、風、濕度、體感溫度、紫外線指數、氣壓與能見度；天氣地圖可透過降水動畫追蹤未來1小時或12小時的降水變化，也能透過動畫風場圖觀察未來24小時風型，包含風向與風速。颱風接近期間，民眾可利用iPhone天氣App掌握天氣變化；但若涉及防颱準備、交通異動、停班停課與警報資訊，仍要同步查看中央氣象署、地方政府及人事行政總處公告。
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