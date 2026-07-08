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泰國民眾要求中國負起環境保護責任

在清邁的相關抗議現場曾造成兩人受傷

泰國多個公民社會團體今（8）日聚集在中國駐曼谷大使館外舉行抗議活動，針對緬甸境內由中資支持的採礦項目，導致跨境河流遭受嚴重汙染一事，要求中國政府負起責任。根據《Thaiger》報導，此次集會由「發展非政府組織協調委員會」（NGO-COD）聯手多個公民社會團體共同發起。抗議人士在中國大使館外舉行象徵性的儀式，將據稱取自受汙染水域的水，潑灑在標示著泰國與緬甸的地圖上，以此凸顯郭河、塞河、洛克河及湄公河流域所面臨的環境污染。現場還有部分抗議者佩戴中國國家主席習近平的面具，更有人高舉「這裡是泰國，不是天安門」的中文標語，相當嗆辣。NGO-COD主席勒薩（Lertsak Kamkongsak）呼籲，敦促中方必須正視跨境汙染問題，針對緬甸撣邦礦業項目的營運商究責，強調中資跨境投資必須肩負起環境保護與社區責任。對於此次抗議集會，負責現場維安的當地警官頌薩（Sonsak Thongmee）表示，警方執法符合法律規範，並採取了適當的人群管理措施，抗議活動和平落幕，並未發生衝突。抗議團體向中國政府提出的四項具體訴求如下：加強對在緬甸運作的中國企業及投資人的監督。對進口至泰國的礦產，包括銻、鎢、錫、鉛、銅及錳，進行嚴格的來源追溯審查。邀請相關部門前往河流沿線的受影響社區視察。建立包含泰國代表在內的聯合稽查小組，實地考察緬甸境內的礦場。據當地居民觀察與官員說法，中國駐曼谷大使館在抗議期間採取了半天閉館措施，並大幅加強了館區周邊的維安戒備。事實上，這場針對跨境河流汙染的爭議已延燒多時。環保團體指控，緬甸撣邦境內由中資支持的黃金與稀土開採作業，是導致上述四條河流遭到汙染的主因。泰國衛生官員過去曾報告，在郭河附近居民體內發現砷成分，且在受影響河流的水質與魚類樣本中，也陸續檢測出重金屬殘留。此次曼谷的抗議行動，背景與日前發生在清邁的衝突有關。7月6日，由「守護郭、塞、洛克及湄公河人民網絡」發起的類似抗議行動中，抗議者試圖遞交請願書時與警方發生對峙。據報導，當日有兩名抗議者受傷，其中一人甚至因手臂骨折需進行手術。清邁警方則堅稱，員警均遵循「標準作業程序」，否認有刻意對示威者使用暴力的意圖。