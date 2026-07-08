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▲傍晚下班時段，採買人潮進一步增加，民眾湧入賣場將蔬菜、肉品、鮮奶等民生必需品放入籃中。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲鮮奶意外成為最熱門商品之一，架上存貨甚至比泡麵更快見底。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲賣場內也可見大量待補貨的紙箱堆放在走道旁，店員忙著將商品補上貨架，因應持續湧入的採買人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）

強烈颱風巴威逼近台灣，預估周四發布海上警報，周五、周六（7月10日至7月11日）最靠近台灣，民眾已提前啟動防颱採買。《NOWNEWS》直擊全聯門市，上班時段蔬菜冷藏櫃就已幾乎被掃空；到了下班時間，採買人潮雖沒有一下子湧入，不過蔬菜、肉品、鮮奶等架上庫存仍吃緊。全聯、大全聯也表示整體蔬果、魚肉備貨量特別增加1倍，且將推出防颱優惠，包括泡麵特價、水餃買一送一。強烈颱風巴威逐步接近台灣，雖然截至目前海上、陸上颱風警報尚未發布，但民眾已提前展開防颱採買。《NOWNEWS》今（8）日下午於前往台北市內湖一間全聯門市直擊，蔬菜冷藏櫃幾乎已空蕩蕩，葉菜類所剩無幾，僅剩瓜果類及進口高麗菜貨量相對充足。到了傍晚下班時段，雖未出現大量人潮湧入門市，但架上的綠葉蔬菜庫存始終吃緊，消費者幾乎經過就會順手拿一包放進購物車。其中，除了綠葉蔬菜外，鮮奶也意外成為熱門搶購商品，架上存貨甚至比泡麵更快見底，不少家庭已提前備妥糧食及生活用品，以因應颱風可能帶來的風雨影響。此外，賣場內也可見大量待補貨的紙箱堆放在走道旁，店員忙著將商品補上貨架，因應持續湧入的採買人潮。全聯業者表示，全聯、大全聯整體蔬果、魚肉備貨量特別增加1倍，不僅貨量充足，也推出多項商品促銷。全聯、大全聯乾貨、民生用品也同步推出促銷。7月8日至12日「味丹味味麵精燉肉燥湯麵（78公克×5入）」每組65元；「統一麵袋麵（蔥燒牛肉、鮮蝦、肉骨茶風味）及統一米粉肉燥風味（60至93公克×5入）」每組78元；颱風天必備的「悅氏天然水6000毫升」每桶43元，「永備碳鋅電池3號／4號（12入）」每組118元。冷凍食品也有優惠，全聯「台糖手工水餃（豬肉高麗菜／豬肉玉米蔬菜，440公克）」每包99元；大全聯「灣仔碼頭×雙月抱湯餃（姬松茸豚肉／香蕈木耳雞肉，470公克、20入）」單包398元，祭出買1送1優惠，平均每包199元，數量有限、售完為止。7月8日一日限定，「產地嚴選玉米筍（約100公克／盒）」特價28元；7月8日至9日，「台灣桂丁土雞切塊（約550公克／盒）」特價169元。7月8日至16日，「台灣鯛魚腹片（中，300公克／包）」特價118元；7月9日前，「美國空運櫻桃」每公斤429元。大全聯同步祭出大包裝優惠，7月9日前「翠玉娃娃菜量販包（約400公克／包）」特價65元；7月8日至9日，「豬五花肉塊（附皮）／大包裝」每台斤219元、「白蝦（30／40）」每公斤440元。水果則有「美國水蜜桃（約450公克／盒）」及「美國白甜桃（約450公克／盒）」，7月9日前單盒均特價239元。