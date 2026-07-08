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▲旭集首度進軍中台灣，董事長陳毅航看好台中消費力，預估全年營收可望達5.5億元，成為集團第二高營收門店，（圖／記者金武鳳攝，2026田8)

▲旭集進駐台中大遠百8樓，店內規劃469坪、367個座位，空間寬敞明亮，動線流暢，（圖／記者金武鳳攝，2026.7.8)

▲饗賓集團旗下精品日式百匯「旭集 和食集錦」進駐台中大遠百，明（9）日開幕，(圖／記者金武鳳攝，2026.7.8)

▲旭集插旗台中大遠百，主打精品日式百匯，與即將於18日登場的島語，將掀起百貨餐飲新戰局。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.8)

台中高端餐飲市場持續升溫！繼頂級Buffet品牌「島語」插旗漢神洲際購物廣場，宣布18日正式營運後，饗賓集團旗下精品日式百匯「旭集 和食集錦」也進駐台中大遠百，明（9）日搶先開幕，兩大高端百匯品牌相繼布局中台灣，意味台中正式躋身精品餐飲品牌競逐的重要戰場。饗賓集團表示，旭集台中大遠百店為品牌全台第8家門市，也是首度進軍中台灣，店內規劃469坪、367個座位，依據店型規模與商場人流推估，全年營收可望達5.5億元，將成為集團第二高營收門店，僅次於位於台北101的「饗 A Joy」，有望躍居集團「店后」。近年台中百貨商場持續吸引全台知名餐飲品牌展店，隨著島語與旭集先後宣布落腳，不僅反映中台灣消費力持續提升，也象徵過去集中於雙北的高端Buffet市場，正逐步向中台灣延伸。業界認為，兩大品牌接連布局，將帶動百貨餐飲競爭升級，也有望吸引更多外縣市消費者專程到訪。饗賓集團指出，選擇台中作為旭集中台灣首站，看中的正是當地持續成長的餐飲市場。根據市場統計，台中餐飲產值已穩居六都第二，約占全台餐飲市場13.6%；若納入彰化、南投及苗栗等周邊縣市，廣域生活圈人口約達506萬人，為精品餐飲提供穩定且具規模的消費客群。旭集尚未正式開幕即展現市場熱度，品牌表示，自7月9日開幕至8月7日首月期間，午餐、下午餐及晚餐訂位快速額滿，預估30天內訂位人次將突破2.43萬人，顯示中台灣消費者對高端日式百匯接受度持續提高。隨著旭集加入營運，饗賓集團在台中大遠百已集結「饗食天堂」、「旭集」、「開飯川食堂」及「饗泰多」四大品牌，涵蓋人氣百匯、精品日式百匯、川菜及泰式料理等不同餐飲類型，集團在台中門市數也增至12家。依據集團評估，四品牌成熟營運後，台中大遠百餐飲聚落年營收可望挑戰10億元，反映百貨餐飲競爭已由單一品牌展店，逐漸轉向多品牌聚落經營。饗賓集團表示，旭集台中店開幕不只是新增一處營運據點，更代表集團完成北、中、南高端百匯布局。未來將持續透過多品牌、多價位及多元餐飲情境，深耕台灣高端餐飲市場，提供消費者更完整的精品餐飲選擇。