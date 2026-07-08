我是廣告 請繼續往下閱讀

喊話中央地方聯手 9月前完成校園用油汰換

台中市中聯油脂今年4、5月生產的大豆沙拉油，先後被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食安危機。立法院副院長江啟臣指出，目前全台已有數百家業者及上百所校園受到波及，更有大廠涉嫌延遲通報長達半個月，危機處理絕不能打折扣。他呼籲相關部會應全力協助地方政府，9月開學前完成校園團膳用油全面汰換。江啟臣今（8）日在臉書發文表示，黑心業者明知油品檢驗異常卻涉嫌隱匿通報，罔顧消費者健康「可惡至極」。他強調食品安全攸關全民健康，尤其涉及孩子的飲食安全，更不能有任何蓋牌或隱瞞，黑心企業絕不能規避責任。他表示自己身為立法院副院長，將全力支持台中市長盧秀燕堅持「食安零容忍」的立場，做地方政府最堅強的後盾，支持依法從嚴裁罰，同時督促衛福部與地方政府密切合作，全面追蹤問題油品流向、加速溯源，盡快堵住食安漏洞。江啟臣強調食安不分黨派，中央與地方此刻最重要的工作，就是盡速將所有問題油品下架、封存，避免持續流入市場，將民眾健康風險降到最低。他也呼籲相關部會應全力協助地方政府，9月開學前完成校園團膳用油全面汰換，確保學生新學期都能享有安全、安心的飲食環境。此外，針對此次事件中遭波及的合法小吃店及餐飲業者，江啟臣表示將與台中市政府共同捍衛合法業者商譽，並要求所有稽查資訊公開透明，讓民眾充分掌握資訊，同時嚴格究責違法業者，絕不姑息黑心企業，攜手守護市民健康與食品安全。