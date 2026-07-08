我是廣告 請繼續往下閱讀

日本前首相安倍晉三2022年7月8日在街頭助講時遇刺身亡，今（8）日屆滿4週年。對此長期耕耘對日關係的立委郭國文表示，安倍逝世後，只要國會行程允許，都會親自前往日本參加追思活動，向這位一生致力於自由開放印太、長期支持台灣的前首相表達敬意。今年因立法院延會，必須留在國會堅守崗位，無法親赴日本參與安倍晉三回顧展，感到非常遺憾。但相信對台灣人來說最好的紀念方式，就是持續深化台日友誼，讓這份情誼精神延續下去。郭國文表示，今天是安倍晉三前首相離開的第4年。安倍逝世後，只要國會行程允許，自己都會親自前往日本參加追思活動，向這位一生致力於自由開放印太、長期支持台灣的前首相表達敬意。今年因立法院延會，必須留在國會堅守崗位，無法親赴日本參與安倍晉三回顧展，感到非常遺憾。郭國文說，這些年來，自己推動台日國會交流，看到雙方關係深化，也見證日本「日華議員懇談會」更名為「日本台灣友好議員聯盟」，到地方交流、產業合作持續深化。雖然無法到場，但相信，對台灣人來說最好的紀念方式，就是持續深化台日友誼，「讓這份情誼精神延續下去！」