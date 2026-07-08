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▲此次活動主打的冰鋒氣殼系列，以夏季戶外需求打造，兼具涼感、防曬與高透濕等機能特色，提供炎熱氣候下更舒適的穿著體驗。（圖／業者提供）

隨著全民健康意識提升，路跑活動已成為串聯運動、休閒與生活風格的重要載體。機能服飾品牌 ONE BOY 宣布舉辦品牌首屆「冰鋒氣殼4K歡樂路跑」，將於8月盛大登場，邀請全民一起穿上冰鋒氣殼，透過4公里輕鬆路線，享受夏日運動的樂趣，展現品牌倡議的舒適、機能與健康生活理念。本次活動最大亮點之一，為品牌代言人李多慧將親臨活動現場擔任領跑嘉賓，與所有跑者一同開跑，以滿滿活力帶領民眾享受運動氛圍，陪伴每位參與者留下屬於今年夏天最具紀念價值的回憶。ONE BOY表示，品牌長期深耕機能服飾市場，持續投入布料科技與穿著體驗的創新，希望讓機能服飾不只是日常穿搭，更能陪伴消費者在通勤、旅遊、戶外及運動等多元場景自在應用。此次首度舉辦品牌路跑，不僅是品牌活動的重要里程碑，更希望透過實際行動鼓勵更多人走向戶外，建立規律運動習慣，感受健康生活帶來的正向能量。此次活動主打的冰鋒氣殼系列，以夏季戶外需求打造，兼具涼感、防曬與高透濕等機能特色，提供炎熱氣候下更舒適的穿著體驗。品牌希望藉由實際路跑情境，讓消費者親身感受機能科技在運動與生活中的價值，將產品優勢轉化為真實體驗。為提升參與體驗，本次活動報名費僅新台幣400元，凡完成報名現場即可領取「冰鋒大禮包」，內容包含ONE BOY冰鋒氣殼外套乙件及多項品牌限定好禮，希望讓每位跑者都能滿載而歸，也展現品牌回饋消費者的誠意。ONE BOY表示，歡樂路跑不以競速為目的，而是希望透過低門檻、高參與度的活動設計，邀請親子家庭、好友、情侶及初次挑戰路跑的新手共同參與，讓更多人體驗運動帶來的快樂，打造兼具互動性與品牌溫度的年度盛事。品牌也期盼，首屆冰鋒氣殼4K歡樂路跑能成為每年夏季的重要品牌IP，未來持續結合產品科技、運動生活與公益理念，打造更多元的全民參與活動，深化品牌與消費者之間的連結。目前「ONE BOY冰鋒氣殼4K歡樂路跑」已正式開放報名，名額有限，額滿為止。ONE BOY誠摯邀請所有熱愛生活與運動的民眾，一起與李多慧跑進夏天，在清爽舒適的陪伴下，共同迎接屬於今年夏天最具代表性的歡樂路跑盛會。活動資訊活動名稱：ONE BOY 冰鋒氣殼4K歡樂路跑活動日期：2026年8月9日活動形式：4K歡樂路跑報名費：新台幣400元報名禮：冰鋒大禮包（含冰鋒氣殼外套乙件及多項限定好禮）