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三大吉兆百年罕見齊聚！7/19天門大開直達天聽

▲7月19日虎爺聖誕，能向黑虎將軍祈求正財、偏財與解厄除小人。圖為台北松山慈祐宮虎爺。（圖／楊登嵙提供）

疏文順序是發財關鍵！專家示警：先赦罪才能求財

▲王老師提醒，民眾可把握7月19日的吉時上午7時至11時，以及下午13時至15時，前往天公廟、三官大帝廟及財神廟參拜。（圖／記者李政龍攝）

天赦日有4大種類！適用族群、拜法一次看

7月19日（農曆六月初六）即將迎來百年罕見的超級求財吉日。命理專家王昆山老師表示，這天不僅是傳統的「天貺節」與「虎爺聖誕」，更破天荒撞上象徵極陽能量的「甲午天赦日」。三大吉日罕見在同天齊聚，堪稱今年最強大的求財運、拓事業、補財庫第一大吉日。據曆法推算，如此強大的能量磁場若錯過，必須再苦等26年。對此，王老師也公布了7月19日當天的吉時、拜拜方式，讓您順利翻轉下半年財運。命理專家王昆山老師在臉書粉絲專頁「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」發文提醒，2026年7月19日將迎來「甲午天赦日」撞上天貺節，這天也是2026年求財運、事業運、補財庫的第一大吉日。王老師補充，7月19日天貺節當天玉皇大帝會開天門並親自巡視人間，聆聽世人祈願；又剛好撞上具備極陽能量、上天赦罪開恩的甲午天赦日，形成雙重天恩；再加上虎爺聖誕，能向黑虎將軍祈求正財、偏財與解厄除小人。由於天貺節天門大開，民眾的祈願更能直達天聽，因此當天參拜時，。在撰寫疏文時，必須特別注意先後順序，一定要王老師提醒，民眾可把握，前往天公廟、三官大帝廟及財神廟參拜，並建議可以茹素一天，如此一來可增添福德，讓下半年財運亨通。許多人都以為天赦日的拜法都一樣，但王老師透露，其實一年之中的天赦日依據四季分為四種，補的財庫也截然不同。，五行屬木代表新生，最適合想轉行創業的人來補生財庫，五行屬金代表豐收，是收回款項、斬斷爛桃花與補守財庫的絕佳時機，五行屬水代表沉澱，適合突破瓶頸、擴展智慧庫與人脈。至於即將在7月19日登場的，正是象徵火能量代表的是「爆發與顯化」，專門補強爆發力與偏財庫，對於企業老闆、第一線業務，或是渴望在短期內看到事業成果的人來說，是絕不能錯過的能量爆發期。王老師最後強調，求財的核心心態必須順應天時。他指出，人的財庫運作就如同大自然的四季更迭與規律，並不是每次都盲目要求把財庫「補到滿」，最正確的做法是要順應天地四時的變化，誠心誠意參拜，才能讓自己的財運與福報細水長流、源源不絕。