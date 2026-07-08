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▲相信音樂公告五月天大巨蛋演唱會延期。（圖／相信音樂國際股份有限公司﻿ 臉書）

五月天原定7月10、11、12日要在臺北大巨蛋開唱，不過因為強颱巴威颱風來襲，為了確保觀眾安全，今（8）日稍早相信音樂宣布，11日的演出順延至12日中午開唱，10日則視政府是否宣布停班停課決定，若是確定停班、課，演出將在13日中午舉行，至於原定12日的演出則不變，反而有許多粉絲擔心起了阿信必須一次唱兩場的超硬行程。相信音樂稍早公告表示，原定2026年7月11日（六）的演出將延期至7月12日（日）中午12點舉行，持有原場次票券的觀眾可持原票券依照原座位入場，不需要重新換票。至於7月10日（五）的演出，則將視政府是否停班停課決定，若當日因颱風宣布停班停課，演出則延期至7月13日（一）；若無相關公告，則維持原定時間舉行。不過主辦單位也表示，後續還是會照天氣狀況與政府公告滾動調整，一有最新消息將透過相信音樂官方社群公告。另外，若是有粉絲無法配合10、11日場次調整，將開放單場退票，退票方式會另行公告。面對颱風造成的不便，五月天團隊也向歌迷致歉，同時提醒大家：「把自己的安全，頑固地放在最前面。」表示希望等風雨過後，在更安心的時刻回到大巨蛋與大家相見。