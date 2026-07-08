「藍武士」日本隊在本屆2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）前遭遇傷兵困擾，核心主力三笘薰5月因左大腿後側肌群拉傷，無緣踏上本屆世界盃舞台，日本隊也止步32強淘汰賽，放眼2030年世界盃。不過三笘薰今（8）日意外上了新聞版面，原因是發生車禍，據日媒報導，三笘薰開車時未注意前方，與自行車出現擦撞，導致對方擦撞傷，三笘薰透過經紀公司發出聲明，向外界道歉，並會嚴肅看待此事。
日本王牌三笘薰日前左腿拉傷 無緣本屆世界盃
現年29歲的日本明星前鋒三笘薰，目前效力英超球隊布萊頓，以驚人的盤帶技術、速度與突破能力聞名，是亞洲足壇最具代表性的球星之一。在本屆世界盃前，三笘薰被視為是「藍武士」核心主力，也是總教練森保一戰術體系中不可或缺的邊路進攻發動機。不過在5月9日對陣狼隊的比賽中，三笘薰因大腿拉傷退場，賽後還拄著枴杖離開球場。
三笘薰經診斷為左大腿後側肌群拉傷，評估後難以在世界盃回歸，最終未入選日本隊26人名單。少了三笘薰的日本隊，在世界盃小組賽取得1勝2和，以分組第2名晉級32強淘汰賽，不過淘汰賽遭到巴西隊逆轉，結束本屆世界盃之旅。
三笘薰今日意外登上新聞版面 開車擦撞自行車騎士
日本隊雖然結束世界盃賽程，三笘薰卻在今日上了新聞版面，原因是發生「車禍」。據《日刊體育》報導，三笘薰所屬經紀公司表示，今日上午三笘薰在東京駕駛私家車時，因疏忽注意前方，不慎與一輛自行車發生擦撞。受害者已前往醫院接受檢查，診斷結果為擦撞傷，三笘薰本人則沒有受傷。
經紀公司代三笘薰發表聲明，「對於因本次事故而受傷的對方當事人，以及所有相關人員所造成的極大困擾與擔憂，我們致上最深切的歉意。」三笘薰本人也正嚴肅、沉重看待本次事故，目前正抱持著對受害者的慰問與歉意積極配合後續處理。經紀公司強調，將嚴肅對待此次事件，除了全力配合相關機構的調查外，也將致力於徹底貫徹安全駕駛意識並加強法規教育，以防止類似事件再度發生。
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現年29歲的日本明星前鋒三笘薰，目前效力英超球隊布萊頓，以驚人的盤帶技術、速度與突破能力聞名，是亞洲足壇最具代表性的球星之一。在本屆世界盃前，三笘薰被視為是「藍武士」核心主力，也是總教練森保一戰術體系中不可或缺的邊路進攻發動機。不過在5月9日對陣狼隊的比賽中，三笘薰因大腿拉傷退場，賽後還拄著枴杖離開球場。
三笘薰經診斷為左大腿後側肌群拉傷，評估後難以在世界盃回歸，最終未入選日本隊26人名單。少了三笘薰的日本隊，在世界盃小組賽取得1勝2和，以分組第2名晉級32強淘汰賽，不過淘汰賽遭到巴西隊逆轉，結束本屆世界盃之旅。
三笘薰今日意外登上新聞版面 開車擦撞自行車騎士
日本隊雖然結束世界盃賽程，三笘薰卻在今日上了新聞版面，原因是發生「車禍」。據《日刊體育》報導，三笘薰所屬經紀公司表示，今日上午三笘薰在東京駕駛私家車時，因疏忽注意前方，不慎與一輛自行車發生擦撞。受害者已前往醫院接受檢查，診斷結果為擦撞傷，三笘薰本人則沒有受傷。
經紀公司代三笘薰發表聲明，「對於因本次事故而受傷的對方當事人，以及所有相關人員所造成的極大困擾與擔憂，我們致上最深切的歉意。」三笘薰本人也正嚴肅、沉重看待本次事故，目前正抱持著對受害者的慰問與歉意積極配合後續處理。經紀公司強調，將嚴肅對待此次事件，除了全力配合相關機構的調查外，也將致力於徹底貫徹安全駕駛意識並加強法規教育，以防止類似事件再度發生。
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