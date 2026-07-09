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民進黨立委賴瑞隆8日在立法院經濟委員會針對高雄治水防災、前鎮第一公有市場更新及AI產業布局提出多項具體訴求，獲經濟部長龔明鑫正面回應，包括投入3億元辦理二仁溪護岸加高及抽水站強化工程、4,500萬元前鎮第一公有市場改建經費納入「中小微企業支持方案」，並承諾評估推動區域差別電價，同時將「AI應用落地、在地產業及就業效益」納入未來AI算力中心設置的重要評估指標。面對日前極端氣候帶來的短延時強降雨，造成二仁溪周邊低窪地區積淹水，賴瑞隆表示，在第一時間前往現場會勘時，即確認河道清疏作業、護岸加高及抽水站強化等改善工程。經積極爭取後，經濟部同意投入3億元改善經費，他也要求水利單位務必在颱風季前完成河道清疏，並儘速推動後續工程，全面提升防洪韌性，降低淹水風險。賴瑞隆也指出，位於亞洲新灣區核心地帶的前鎮第一公有市場，是亞灣發展的重要門面，但現有市場設施老舊，已無法滿足周邊發展需求。經濟部承諾將投入4,500萬元改建經費，納入「中小微企業支持方案」，待市府與攤商完成共識後推動改建，打造符合現代消費需求的新市場，以嶄新的市場空間帶動商圈升級，提升亞灣整體發展量能。最後在能源與AI產業布局方面，賴瑞隆指出，高雄長期承擔全國重要發電任務，政府應加速評估推動區域差別電價，合理回應地方承擔的成本與責任；同時，AI算力中心及應用中心應優先布局發電基地周邊，結合在地產業需求，帶動AI應用落地、產業聚落形成及就業機會。對此，經濟部長龔明鑫承諾，未來將把「AI應用落地、在地產業及就業效益」列為AI算力中心建置的重要評估指標。賴瑞隆強調，高雄作為持續進步的城市，不僅要把基礎建設做扎實，更要提前布局未來產業發展，把產業紅利留在高雄，是對市民最重要的承諾。他將持續緊盯各項工程與政策進度，爭取更多中央資源，讓高雄在兼顧安全、宜居的同時，也成為台灣AI產業發展的重要基地。隨後，賴瑞隆也在臉書ＰＯ表示，要引領全台科技轉型，高雄必須同時具備最厚實的人才庫及最強大的算力引擎。賴瑞隆認為，只要把最核心的基礎設施留在高雄，就能創造最強大的科技磁吸效應，其中包括高階人才供應系統，創造強大磁吸效應、建構算力公共底座，打造主權AI燈塔以及AI賦能百工百業，帶動傳統產業轉型等三大方向帶動城市全面升級。賴瑞隆表示，高雄的未來，將是一座強勢輸出科技的智慧首都！他在今年五月提出的這份藍圖，從頂尖人才的培育、算力底座的建構，到深入百工百業的全面賦能，正是帶領高雄衝刺下一個黃金十年的具體戰略。他已經為下一階段的城市升級準備好明確的行動綱領，未來將以最厚實的人才儲備及最強大的算力引擎，帶領高雄全速邁向世界的頂尖舞台！