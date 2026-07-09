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數位發展部4月公告徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運），共有3家業者提出申請，其中鴻海旗下亞灣超算、技算力科技通過，後續將辦理公聽會，以及綜合評審、議約、簽約等。數位發展部將AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，由民間企業負責投資、建置及營運，屬於我國首件指標性的數位建設促參案件。促參案在5月14日截止收件，計有3家業者提出申請，經資格審查後，亞灣超算股份有限公司及技算力科技股份有限公司等2家業者通過，分別排定7月17日及7月21日舉行該二家業者之公聽會，以廣泛蒐集地方民眾意見，作為後續推動方向之參考，期能符合地方需求。另，東南開發投資有限公司有提出申請，不過提送的可行性評估報告未通過，數發部特表謝忱；未來將會持續推動數位建設促參案件，後續如有相關促參政策公告時，仍歡迎各界踴躍遞件申請。根據數發部要求，申請機構的投資總額（不含土地）須達3億元以上，且由民間自備土地或租賃既有設施進行投資興建。為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到「15 PetaFLOPS」（即每秒執行15千兆次計算）以上，以提供強大能量支持精準醫療、智慧交通及各項國家級AI技術研發。