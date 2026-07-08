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中國廣西橫州市受颱風梅沙及其外圍環流影響，自7月4日起強降雨不斷，暴雨造成洪災，洪水沖毀了當地一家養蛇場，導致900多條蛇集體逃出，目前已傳出多起村民遭咬傷事件，甚至一名女性因交通中斷延誤就醫，不幸喪生。綜合中國媒體報導，此次廣西大雨導致橫州市部分低窪村落瞬間被洪水淹沒，一家小型養殖場內大批蛇類隨即順著水流四散至周邊村莊。當地救援人員透露，連日來頻頻接獲民眾遭蛇咬傷的求助個案，經初步辨識多為劇毒的眼鏡蛇。當地一名村民心有餘悸地表示，7日他在家中清理洪水退去後的垃圾時，突然遭到一條頭部扁平的黑色眼鏡蛇咬傷右手食指，因當時水患嚴重、道路受阻，他只能先自行排毒，輾轉多時才被送醫注射血清。不幸的是，同鎮一名四、五十歲的女村民，在6日晚間遭毒蛇咬傷後當場陷入昏迷，同樣因洪澇導致交通癱瘓、無法及時送醫，最終不幸宣告不治。針對這起大規模蛇類「逃亡事件」，當地村委表示，出逃的800至900條蛇中並非全數皆具毒性，其中佔比最高的是無毒的南蛇。目前，不少居民已自發性組織捕蛇隊，在退水區域展開搜捕。橫州市衛生健康局強調，目前全市的抗蛇毒血清儲備量充足，各鄉鎮災民安置點也均有醫療人員進駐。醫院當局則特別提醒，民眾在重返家園清理災後雜物時，務必先以工具敲擊發出聲響，切勿盲目徒手清理，以防毒蛇藏匿其中伺機傷人。