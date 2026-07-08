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強烈颱風巴威路徑來勢洶洶，對台灣威脅加劇，日本沖繩地區也可能受到強大風雨衝擊。一波未平一波又起，日本氣象廳預報，在巴威後方，低氣壓正蠢蠢欲動，可能在明天後發展成熱帶性低氣壓。日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士杉江勇次根據氣象廳資料指出，第9號颱風巴威中心氣壓為925hpa，中心附近最大風速達每秒50公尺，最大瞬間陣風更達每秒70公尺，已發展為大型且強度極強的颱風。預計第9號颱風未來將持續維持極強威力，向西至西北方向移動。後天（10日，週五）深夜至11日（週六）接近中午期間，極高機率將直接侵襲石垣島等先島諸島。屆時預估最大陣風：恐達每秒60至70公尺，不排除出現破紀錄的破壞性暴風。杉江勇次指出，目前全球正處於聖嬰現象期間。在此氣候模式下，颱風的生成位置通常會偏東，這意味著颱風在西進的過程中擁有更長的移動距離與吸收海溫時間，因此往往容易發展得極為強烈。目前的第9號颱風正是典型的「聖嬰年颱風」。他提醒，目前在日本遠方的東南方海面上，預計將再次生成一個熱帶系統。雖然該系統目前仍屬於中心結構尚未完整的「低壓擾動」階段，但預估在明天（9日，週四）晚上9點前，就會增強為熱帶性低氣壓，日本氣象廳已在24小時後的預報天氣圖上畫出TD標記。他提到，該熱帶性低氣壓生成後將暫時維持偏西移動，不過由於第9號颱風走過時已強烈攪動海面、導致海水溫度略為下降，因此目前的氣象數值模式普遍認為，這個新系統要發展到像巴威颱風一樣強大的機率較低。