中聯油品檢出致癌物苯駢芘超標案持續延燒，衛福部長石崇良昨（8）日更被在野黨包圍，砲轟政策反覆，造成大眾恐慌，應負起責任、道歉。而回顧整起事件，至今已發生一週，從初期僅下架第一層產品，直到昨日由石崇良親自宣布，只要用到問題油品的產品，就全面預防性下架，直到檢驗沒問題才上架，多次轉彎也導致民怨沸騰。
食藥署3日所定調的是「第二層產品評估安全性不予全面下架。」署長姜至剛更親自召開記者會說明，苯駢芘是在製造過程當中就可能產生的物質，風險也是清楚的，且「第二層產品是無辜、受影響業者」，風險低。
當時統計的291家名單，姜至剛說，名單統統都有，「但專家建議不該公布。」
石崇良也說明，3日向行政院長卓榮泰報告事件處理情況，當時對於食藥署定調第二層產品不用全面下架，卓榮泰指示「應再考慮」。
同時食藥署公布，泰山自主檢驗「泰山好理調合油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）檢出苯駢芘2.5 μg/kg，已超過限量標準2.0 μg/kg。已製造996箱、出貨642箱，庫存354箱（0.6L×24瓶/箱）。相關批號為313-1150512，為今年5月12日製成的中聯大豆沙拉油。而這批批號313的中聯大豆沙拉油總計1309.52公噸，供應給泰山410.84公噸、福懋369.49公噸、福壽是529.19公噸。
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- 2026年7月1日：食藥署首度下架第一層油品
- 2026年7月3日：第二層產品評估安全不用全面下架
食藥署3日所定調的是「第二層產品評估安全性不予全面下架。」署長姜至剛更親自召開記者會說明，苯駢芘是在製造過程當中就可能產生的物質，風險也是清楚的，且「第二層產品是無辜、受影響業者」，風險低。
當時統計的291家名單，姜至剛說，名單統統都有，「但專家建議不該公布。」
石崇良也說明，3日向行政院長卓榮泰報告事件處理情況，當時對於食藥署定調第二層產品不用全面下架，卓榮泰指示「應再考慮」。
- 2026年7月4日轉彎：下架部分20%以上加工食品預防性下架
- 2026年7月5日又轉彎：原先291家不公布、但5日又轉彎決定公布
- 2026年7月6日：食藥署公布第二層產品業者資訊360家
- 2026年7月7日再轉彎：石崇良宣布第二層產品全面預防性下架
- 2026年7月8日：再新一批1300公噸沙拉油疑似有問題、部長為政策改變致歉
同時食藥署公布，泰山自主檢驗「泰山好理調合油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）檢出苯駢芘2.5 μg/kg，已超過限量標準2.0 μg/kg。已製造996箱、出貨642箱，庫存354箱（0.6L×24瓶/箱）。相關批號為313-1150512，為今年5月12日製成的中聯大豆沙拉油。而這批批號313的中聯大豆沙拉油總計1309.52公噸，供應給泰山410.84公噸、福懋369.49公噸、福壽是529.19公噸。
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