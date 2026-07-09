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2026年7月1日：食藥署首度下架第一層油品

2026年7月3日：第二層產品評估安全不用全面下架

▲食藥署長姜至剛多次親自召開記者會，但外界認為決策反覆，讓大眾無所適從。（圖／記者張乃文攝）

2026年7月4日 轉彎 ：下架部分20%以上加工食品預防性下架

2026年7月5日 又轉彎 ：原先291家不公布、但5日又轉彎決定公布

2026年7月6日 ：食藥署公布第二層產品業者資訊360家

▲中聯致癌大豆沙拉油事件，地方衛生局持續稽查。（示意圖／新北市政府提供）

2026年7月7日 再轉彎 ：石崇良宣布第二層產品全面預防性下架

2026年7月8日：再新一批1300公噸沙拉油疑似有問題、部長為政策改變致歉

中聯油品檢出致癌物苯駢芘超標案持續延燒，衛福部長石崇良昨（8）日更被在野黨包圍，砲轟政策反覆，造成大眾恐慌，應負起責任、道歉。而回顧整起事件，至今已發生一週，從初期僅下架第一層產品，直到昨日由石崇良親自宣布，只要用到問題油品的產品，就全面預防性下架，直到檢驗沒問題才上架，多次轉彎也導致民怨沸騰。食藥署傍晚發布新聞稿，泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」（批號0409315），苯駢芘（BaP）檢驗超標，當時要求是第一層油品，也就是泰山、福懋、福壽總計1300公噸問題油品啟動下架，共計15項。食藥署當時提到，問題油品業者包括中聯、泰山福壽及福懋，且根據「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層處理原則」屬第八類「違反衛生標準」，採取「第一層產品下架回收措施」。因此仍是下令4家業者通知其下游零售、通路商完成第一層油品下架。食藥署3日所定調的是「第二層產品評估安全性不予全面下架。」署長姜至剛更親自召開記者會說明，苯駢芘是在製造過程當中就可能產生的物質，風險也是清楚的，且「第二層產品是無辜、受影響業者」，風險低。當時統計的291家名單，姜至剛說，名單統統都有，「但專家建議不該公布。」石崇良也說明，3日向行政院長卓榮泰報告事件處理情況，當時對於食藥署定調第二層產品不用全面下架，卓榮泰指示「應再考慮」。食藥署召開專家會議，決議在6日前，開始下架部分第二層產品，且是「精準下架」2種，包括調和油等原型油品、使用大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，如沙拉醬等。總計257家食品業者，發函擴大預防性下架。但在未達20%的產品則自主揭露資訊。食藥署發布新聞稿表示，進行精準食安調查，採取分層風險管理措施，為確保消費者知的權利，因此中央公布257家業者資訊，原先291家業者剔除重複部分原先公布257家的業者，姜至剛說，更新至360家，因此公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊，供消費者查詢。姜至剛持續召開記者會，會中原本仍僅公布第二層、含量20%以上產品下架，總計360家業者、232項產品明細。但記者會途中，石崇良突然現身，並宣布第二層產品全面預防性下架，無論是否有達20%含量。石崇良出席立法院衛環委員會進行專題報告並備詢。除了在野黨立委群起砲轟，也被立委質問下架產品的政策一變再變，應向社會道歉。石崇良說，「政策改變造成大家困擾的部分，我願意為這件事道歉。」同時食藥署公布，泰山自主檢驗「泰山好理調合油0.6L」（有效日期：2027年7月25日）檢出苯駢芘2.5 μg/kg，已超過限量標準2.0 μg/kg。已製造996箱、出貨642箱，庫存354箱（0.6L×24瓶/箱）。相關批號為313-1150512，為今年5月12日製成的中聯大豆沙拉油。而這批批號313的中聯大豆沙拉油總計1309.52公噸，供應給泰山410.84公噸、福懋369.49公噸、福壽是529.19公噸。