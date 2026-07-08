強烈颱風巴威持續朝台灣進逼，中央氣象署最快預計，明（9）日深夜至週五清晨就會發布陸警。不過這個發布「颱風警報」的時間點考量原因是什麼，「海上警報」和「陸上警報」又差在哪裡？對此，氣象署今也做出詳細解釋，其中陸上警報即是「預留18小時讓民眾防災」的重要概念。
颱風警報何時發布？氣象署曝條件
巴威颱風持續逼近中，現在民眾最關心「到底什麼時候會發颱風警報？」「會不會停班停課？」對此，中央氣象署「報天氣 - 中央氣象署」今（8）日發文表示，颱風警報的發布，目的是為了讓民眾有時間可以進行防颱準備 ，所以並不是一發警報就會有明顯風雨。
警報通常於颱風距離台灣還有一段距離時就發布，這時各地天氣還沒有被風雨影響，有時甚至晴朗無雲、大太陽，但颱風警報就是要「提前發布」，目的是為了讓民眾有時間可以進行防颱準備 ，所以並不是一發警報就會有明顯風雨。
🔴海上颱風警報發布
◾預測颱風七級風暴風圈將進入距台灣本島、澎金馬「100公里海域」的「24小時前」
◾海上警報每隔3小時更新最新颱風資料，並預留24小時讓漁船、郵輪等海上作業船隻，盡速回港避風、加粗纜繩進行固牢
🔴海上陸上颱風警報發布
◾預測颱風七級風暴風圈將侵襲台灣本島、澎金馬「陸地」的「18小時前」
◾陸上警報每隔3小時更新颱風最新資料、每1小時提供颱風最新位置，預留18小時給民眾移除、加固戶外易墜物、疏通溝渠、進行防颱準備。
巴威颱風的警報何時發布？氣象署公布最新預估
氣象署也補充，以目前的巴威颱風路徑和速度預估，海上警報可能於週四(9日)白天發布，陸上警報可能於週四(9)晚間至週五(10日)凌晨發布。但確切時間點還是會依據颱風實際路徑和速度進行評估，而且會根據颱風移動時間分區，所以不同縣市發布的時間是會有先有後的。
氣象署也建議民眾，利用今明兩天天氣還穩定的時候，開始進行防颱準備。
資料來源：中央氣象署
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巴威颱風持續逼近中，現在民眾最關心「到底什麼時候會發颱風警報？」「會不會停班停課？」對此，中央氣象署「報天氣 - 中央氣象署」今（8）日發文表示，颱風警報的發布，目的是為了讓民眾有時間可以進行防颱準備 ，所以並不是一發警報就會有明顯風雨。
警報通常於颱風距離台灣還有一段距離時就發布，這時各地天氣還沒有被風雨影響，有時甚至晴朗無雲、大太陽，但颱風警報就是要「提前發布」，目的是為了讓民眾有時間可以進行防颱準備 ，所以並不是一發警報就會有明顯風雨。
◾預測颱風七級風暴風圈將進入距台灣本島、澎金馬「100公里海域」的「24小時前」
◾海上警報每隔3小時更新最新颱風資料，並預留24小時讓漁船、郵輪等海上作業船隻，盡速回港避風、加粗纜繩進行固牢
🔴海上陸上颱風警報發布
◾預測颱風七級風暴風圈將侵襲台灣本島、澎金馬「陸地」的「18小時前」
◾陸上警報每隔3小時更新颱風最新資料、每1小時提供颱風最新位置，預留18小時給民眾移除、加固戶外易墜物、疏通溝渠、進行防颱準備。
氣象署也補充，以目前的巴威颱風路徑和速度預估，海上警報可能於週四(9日)白天發布，陸上警報可能於週四(9)晚間至週五(10日)凌晨發布。但確切時間點還是會依據颱風實際路徑和速度進行評估，而且會根據颱風移動時間分區，所以不同縣市發布的時間是會有先有後的。
氣象署也建議民眾，利用今明兩天天氣還穩定的時候，開始進行防颱準備。
資料來源：中央氣象署
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