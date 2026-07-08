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國民黨「教文立委」萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋被爆霸凌、球版簽賭，歷經數月沉默終於道歉，但矢口未提退選一事，讓受害者難以接受。不過多名國民黨民代替佀廣洋緩頰，包括陳雪生稱「陳年往事」，還反問「誰小時候沒偷過東西？」、林沛祥說「過於粗暴的選舉手段沒必要」，如今連翁曉玲都在委員會質詢時稱，浪子回頭金不換，願意給他改過自新的機會，遭綠委張雅琳當場洗臉，「從小到大都在霸凌，看不出來有修正的感覺」。佀廣洋霸凌傳聞在社群流傳近1年，從團隊否認、沉默到3日萬美玲被媒體堵到「臭臉拒回應」炎上，佀廣洋終於在6日發出書面聲明道歉，坦言年少不成熟，做錯的事情願意承認，向曾受傷的同學深深致歉，包括承認取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、從椅子上推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。立法院司法及法制委員會今開會時，綠委張雅琳質詢時表示，剛剛聽完翁曉玲對不公不義、深惡痛絕「慷慨激昂」的發言，因此也想聽聽她對佀廣洋霸凌案的問題；此時翁曉玲一度面露錯愕，向一旁人員確認張雅琳所提內容；直到張雅琳質詢完後，才表示因為被張雅琳點名，所以她要表達自己的意見。翁曉玲說，她反對任何形式的霸凌，不管是校園、職場或是公務機關，甚至行政院長對立法委員的霸凌，這些她都反對，但有些人是否涉及霸凌，還是要回歸司法判斷。翁曉玲強調，若有人在一些年少的錯，長大了後知錯能改，「浪子回頭金不換，我還是會願意給予這些人改過自新的機會」；不過張雅琳聽不下去，直接回嗆「（佀廣洋）從小到大都在霸凌，看不出來有修正的感覺。」