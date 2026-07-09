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《火影忍者》動畫團隊操刀 木葉村、終末之谷搬進《PUBG MOBILE》

《PUBG MOBILE》下載突破10億次 動漫聯名再添代表作

《火影忍者》新企劃接連曝光 2027年還有TCG、真人劇

▲岸本齊史親繪《火影忍者》官方卡牌遊戲紀念賀圖。（圖／《NARUTO CARD GAME》官網）

《PUBG MOBILE：絕地求生M》與《火影忍者疾風傳》聯名合作於今（9）日登場，聯名動畫完整版同步公開，並推出遊戲最新版本。本次不僅將木葉村、火影岩、終末之谷等經典場景搬進遊戲，更加入忍術玩法、九尾事件及多位人氣忍者角色，讓玩家化身忍者展開全新大逃殺、吃雞體驗。本次聯名動畫由《火影忍者》動畫團隊 Studio Pierrot 製作，是《PUBG MOBILE》首部專為聯名活動打造的原創動畫宣傳片。動畫以《PUBG MOBILE》經典空投補給箱降落忍者世界揭開序幕，象徵兩大IP攜手展開合作，讓不少動漫迷直呼「根本像動畫新篇章」。除了動畫上線外，聯名內容也隨最新版本同步開放，玩家即日起即可進入忍者世界展開冒險。本次聯名將《火影忍者疾風傳》多項經典元素融入遊戲，包括木葉村、火影岩、終末之谷等代表性場景，以及全新忍術玩法與九尾事件等特色內容。目前確認登場角色包括漩渦鳴人、宇智波佐助、春野櫻、日向雛田、我愛羅、旗木卡卡西、自來也、綱手及宇智波斑等，讓玩家能沉浸式體驗忍者世界，在槍戰中施展熟悉的忍術。《PUBG MOBILE》自2018年推出以來，已成為全球最受歡迎的手機大逃殺遊戲之一，官方表示全球累積下載量已突破10億次。近年來更積極與動漫作品合作，先後推出《咒術迴戰》、《BLUE LOCK》、《進擊的巨人》等聯名活動，而此次與《火影忍者疾風傳》合作，也被視為今年最受矚目的跨界聯名之一。除了本次與《PUBG MOBILE》合作外，《火影忍者》近來也持續擴展 IP 版圖。日前宣布將於2027年推出全新《火影忍者》集換式卡牌遊戲（TCG），為系列迎來全新實體卡牌作品。除此之外，外媒也預告未來將推出無對白真人電視劇《NARUTO：THE REAL》，預計於2027年2月至6月在日本播出，透過不同形式詮釋忍者世界。隨著動畫、遊戲、卡牌及真人作品陸續展開，《火影忍者》持續以多元內容延續經典，創造火影宇宙。