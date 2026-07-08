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檢調兵分多路 全面追查問題油流向

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食品安全風暴。台中地檢署3日主動分案偵辦，並於6日兵分多路前往中聯、福壽、福懋、泰山及南僑等企業，追查問題油品來源、流向及各環節是否善盡把關責任，並同步約談中聯公司總經理余凌沖、品研課陳姓副課長，南僑公司蔡姓廠長到案說明。余凌沖及陳姓副課長列被告身分接受訊問，訊後請回；蔡姓廠長則以證人身分協助釐清案情。台中地檢署表示，7月2日接獲相關情資後，立即啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，由民生犯罪專組主任檢察官偕同台中市食品藥物安全處召開專案會議，研商後續偵辦方向。7月3日即主動分案偵辦，並指揮法務部調查局台中市調查處前往中聯公司調取生產、檢驗及銷售等相關資料，全面掌握問題油品的製造及流向情形。7月6日，中檢再邀集台中市食安處、衛福部食品藥物管理署及台中市調查處召開「油品致癌物超標」專案會議，隨後由主任檢察官率隊，會同檢察官、檢察事務官及調查官，前往中聯、福壽、福懋、泰山及南僑等企業調閱進出貨明細、油品檢驗報告等資料，進一步比對問題油品流向。檢方表示，現階段將持續釐清問題油品的污染原因、流向範圍，以及各業者是否落實自主檢驗、通報與把關義務，全面追究相關法律責任，以維護民眾食品安全及消費權益。中檢強調，食品安全攸關全民健康，將持續整合檢察、調查及食安主管機關力量，全力追查問題油品來源及流向，釐清相關人員是否涉及違法，依法究責，避免問題油品持續流入市場，守護民眾「吃得安心」的基本權益。