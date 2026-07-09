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男星柯震東是演藝圈出了名的「活網藝人」，平時很愛逛Threads、回覆網友貼文，就連路人在街頭要求合照也幾乎來者不拒，親民作風常讓粉絲又驚又喜。沒想到他滑Threads時，看到一名女網友分享「徒手抓蟑螂」影片，竟像找到同好般立刻現身，還直接曬出自己徒手捏住「阿公等級巨型蟑螂」的影片，甚至拿到強光燈下仔細研究，嚇瘋全網崩潰：「柯震東你這手不能要了！」一名女網友在Threads分享徒手抓蟑螂的影片，她完全沒戴手套，直接用手抓起蟑螂，再一路拿到廁所丟進馬桶沖掉，沒想到影片竟釣出柯震東本人。他先在留言區留下多個「握手」符號，接著加碼附上自己的抓蟑螂影片，面對蟑螂完全沒在怕。更驚人的是，柯震東抓的還不是普通小蟑螂，而是一隻尺寸超巨大的「阿公級蟑螂」，他直接用手捏住蟑螂，接著拿到強光燈下細細研究，整個過程淡定到不行，完全沒有一般人看到蟑螂時尖叫、逃跑的反應，反而像在觀察什麼稀有生物，畫面讓網友隔著螢幕都快瘋掉。網友看完集體崩潰，留言狂刷：「柯震東你這手不能要了」、「不敢跟柯震東握手或擊掌了」、「他是滿分男，但他會用手抓蟑螂」、「你以後握手會我是不參加了」、「柯震東這是我唯一不想存的你的影片」，還有人直接勸他：「手要剁掉了。」原本柯震東靠一張帥臉圈粉多年，沒想到徒手抓蟑螂的技能曝光後，網友現在最害怕的竟然是有一天真的跟他握到手。現年35歲的柯震東2011年演出電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，憑柯景騰一角打開知名度，更拿下第48屆金馬獎最佳新人，之後陸續演出《小時代》、《再見瓦城》、《月老》等作品。除了演員身分，他近年也跨足導演領域，2022年執導電影《黑的教育》，首次當導演便獲得金馬獎最佳新導演提名，私下則因經常在社群回覆網友、與粉絲互動，被封為演藝圈「活網藝人」之一。