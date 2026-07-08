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▲2026世界盃，比利時主帥加西亞（Rudi Garcia）為法國籍，在16強戰大膽調度，將主力布勞內、盧卡庫放在板凳，結果以4：1大勝美國。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃，摩洛哥主帥由比利時籍沃阿比（Mohamed Ouahbi）擔任，這是他首次擔任掌成人級國家隊兵符，用成績打破外界質疑。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強球隊今（8）日全數出爐，當中有3隊啟用外籍總教練，分別是比利時加西亞（Rudi Garcia，法國籍）、摩洛哥沃阿比（Mohamed Ouahbi，比利時籍）以及英格蘭圖赫爾（Thomas Tuchel，德國籍），在這3人當中，只要有任何1人成功捧起大力神盃，就將寫下世界盃96年歷史上，首次由外籍總教練奪冠的新紀錄。世界盃自1930年開踢以來，從未有外籍總教練成功率隊奪冠，本屆共有26國由外教執掌兵符，經過小組賽、32強、16強的廝殺後，剩下3隊有機會角逐紀錄，分別是比利時的法國籍加西亞、摩洛哥的比利時籍沃阿比以及英格蘭的德國籍圖赫爾，3位教頭皆有各自特色。當中最受矚目的是比利時主帥加西亞，雖然這是他首次執教國家隊，但在職業賽場上，曾掌多支頂尖球隊的兵符，作戰經驗豐富。在本屆世界盃初期，比利時飽受批評。他們在小組賽前2場接連收穫和局，隨後以5：1擊敗紐西蘭才驚險以小組第1晉級；而在32強淘汰賽對陣塞內加爾時，更是戰至延長賽尾聲才靠著一記12碼罰球艱難挺進16強。扭轉球隊氣氛的轉捩點是與美國的16強淘汰賽，加西亞大膽將「黃金世代」的招牌核心德布勞內（Kevin De Bruyne）和盧卡庫（Romelu Lukaku）等主力放在板凳席上，轉而重用拉斯金（Nicolas Raskin）、奧納納（Amadou Onana）等年輕小將。加西亞解釋，「先發陣容是考量球員的訓練狀態與當日戰術後的邏輯選擇。」而比利隊當天也確實以4：1大勝美國，展現出本屆賽事以來的最佳表現。摩洛哥總教練沃阿比雖然是摩洛哥裔，但在比利時長大，屬於「摩洛哥移民後裔」。他在去年帶領摩洛哥U-20國家隊奪得U-20世界盃冠軍後，於今年3月正式接掌成人國家隊兵符。由於在距離世界盃僅剩4個月左右，摩洛哥足協啟用一位缺乏成人國家隊執教經驗的教練，當時外界憂慮聲不斷。但沃阿比上任後的10場比賽中取得了6勝4和的不敗戰績，遠超眾人預期。更在本屆世界盃帶領摩洛哥成為「非洲歷史上首個2度闖進世界盃8強的國家」，徹底粉碎了外界的質疑。摩洛哥也是本屆8強中，唯一僅存的非洲球隊。沃阿比為球隊注入了攻擊型足球的新色彩，但在必要時，他也能靈活切換回前任教頭雷格拉吉（Walid Regragui）所建立的「防守反擊」戰術，展現出極高的戰術彈性。圖赫爾是英格蘭足球歷史上第3位外籍教練，也是首位德國籍教練。由德國籍教頭來執掌「足球發源地」英格蘭隊的帥印，這件事在當初官宣時就引發了巨大轟動。圖赫爾的目標非常明確，那就是幫助英格蘭奪得自1966年以來、時隔60年的世界盃冠軍。圖赫爾在就職時曾表示，「我們不是來復仇的，而是來書寫屬於我們自己的歷史。」在挺進8強後，圖赫爾也展現出自信，「我相信這支球隊能夠走進最後的決賽。」圖赫爾的特色是徹底分析對手，每場比賽靈活變換陣型、球員角色。在與墨西哥的16強淘汰賽中，當球隊因紅牌陷入人數劣勢時，他果斷換上多名中後衛切換為5後衛陣型，成功封鎖中路並將對手逼向邊路。隨後在比賽尾聲，圖赫爾捨棄控球率，轉而專注於防守組織、時間控管，最終成功守住3：2的勝果。