我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 直播現場準備新鮮愛文芒果、芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品。（圖／南市府提供）

▲ 農業局也說，今年愛文芒果買氣超乎預期，產銷基本上已過關。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲8日下午前往電視直播現場，化身「最強農產推銷員」，與台南市農產運銷股份有限公司攜手行銷台南愛文芒果，向全國消費者推薦來自產地的新鮮美味。黃偉哲再度展現叫賣功力，3000公斤再度銷售一空。農業局也說，今年愛文芒果買氣超乎預期，產銷基本上已過關。黃偉哲表示，台南擁有充足日照、肥沃土壤及優越的氣候條件，孕育出品質優良、風味獨特的各式水果，其中又以芒果最具代表性。每年夏季盛產的台南愛文芒果，果肉細緻飽滿、香氣濃郁、甜度高且多汁，不僅深受國內消費者喜愛，更深獲國際市場肯定，是台南最具代表性的夏季水果。目前正值芒果盛產季，台南市農產運銷股份有限公司嚴選品質優良的台南愛文芒果，透過東森農場直播向全國消費者分享產地最新鮮、最優質的水果，讓更多民眾認識台南優質農產品，踴躍選購台南愛文芒果及各式芒果加工產品，以實際行動支持在地農民，肯定農民長年辛勤耕耘的成果。為了讓消費者更深入體驗台南芒果的多元魅力，直播現場特別準備新鮮愛文芒果、芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品，透過多樣化的品嚐方式，展現台南芒果豐富的風味與創意吃法，讓民眾一次感受屬於台南夏季的甜蜜滋味，也進一步提升台南優質農產品的品牌形象與市場能見度。這次直播提供3000公斤台南愛文芒果，全數銷售完畢，顯示消費者對台南優質農產品的高度肯定與支持。台南市農產運銷股份有限公司將持續透過多元行銷通路拓展市場，協助農民提升農產品價值，讓更多消費者品嚐來自台南產地最新鮮、最香甜的優質芒果。