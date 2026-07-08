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巴威再上演眼牆置換？氣象粉專曝跡象

▲台灣颱風論壇表示，巴威目前核心結構仍相當完整，強風圈十分紮實且廣泛，即使後續強度可能逐漸減弱，龐大的風場仍可能帶來顯著的強風影響。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

環境不利巴威增強！威力仍不容小覷

▲巴威颱風預估路徑周五、周六（7月10日至7月11日）最靠台灣，屆時會以「強烈颱風下限至中度颱風上限」威力，對台灣帶來風雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

什麼是眼牆置換？成功、失敗條件一次看

強烈颱風巴威來勢洶洶，先前歷經二次眼牆置換，暴風半徑已略為擴大至 380 公里，維持在第三次巔峰狀態朝台灣方向逼近。中央氣象署預估，最快將於週四（9日）正式發布海上颱風警報，而週五（10日）與週六（11日）將是颱風對台灣影響最為劇烈的關鍵時刻。但這個強颱的演變還沒結束，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（8）日晚間表示，發現最新衛星影像顯示巴威又出現了新的眼牆置換跡象，未來不排除迎來第四次巔峰。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（8）日晚間表示，據8日傍晚最新的多頻微波衛星影像顯示，巴威颱風的眼區依然清晰，但外圍已有另一圈深層對流逐漸發展成外眼牆，內、外眼牆之間也可觀察到明顯空隙，開始出現眼牆置換循環跡象。同時，受到東北側垂直風切影響，眼牆結構已出現些許不對稱，後續是否完成眼牆置換，以及環流型態如何改變，仍有待持續觀察。台灣颱風論壇進一步分析，目前巴威颱風的東北側正受到較強的襲擊，導致原本不穩定的眼牆結構已經開始出現些許不對稱的物理現象，目前環境受到垂直風切與置換循環的雙重夾擊，讓巴威颱風在短期內核心強度其實有逐漸減弱的趨勢，也不過，台灣颱風論壇也提醒，「颱風風場仍相當廣闊，即使強度略為下降，強風影響仍不可小覷。如果置換成功，那可能又是另一回事」。在雙眼牆形成後，外眼牆會逐步阻斷水氣進入內眼牆，導致內、外眼牆之間出現一個看似甜甜圈的乾燥區域，氣象學上稱為「外風眼（moat）」。隨著外眼牆持續向內收縮，原有的內眼牆會逐漸瓦解，颱風便進入「眼牆置換」階段。一旦外眼牆成功向內收縮並完全取代舊眼牆，颱風結構會更加緊實，強度往往會回升，甚至達到更高巔峰。若遇上不利氣象條件（如垂直風切過大、乾空氣入侵或移至較冷海面），則可能導致眼牆置換失敗，屆時外眼牆會逐漸崩潰，內眼牆也無法恢復原本的緊實狀態。這會造成颱風核心結構被破壞，導致強度減弱。資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」