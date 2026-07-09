Google 世界盃彩蛋再+1，只要在 Google 搜尋「哈蘭德」或「Haaland」，頁面下方就會冒出一群維京戰士，一邊划著長船、一邊敲鼓前進，讓球迷驚呼「Google 太會玩了！」。事實上，這不是單一彩蛋，Google 今年配合 2026 世界盃推出多款互動驚喜，部分球隊、國家或熱門球星搜尋結果都會出現不同動畫，本次最受討論的「維京船」，正是呼應挪威隊爆紅的「Viking Row（維京划船）」應援文化。除此之外，搜尋「World Cup（世界盃）」還能玩足球小遊戲，讓球迷查賽程、看比分之餘，也能順手玩上一局。
搜尋哈蘭德就有驚喜 維京戰士划船、打鼓全跑出來
最近不少網友在 Threads 上分享，只要在 Google 搜尋「哈蘭德」、「Haaland」或完整英文姓名「Erling Haaland」，搜尋頁面下方就會出現維京戰士划船動畫，一旁還有人敲鼓助陣，整體設計充滿濃濃北歐風格，不少人看見後紛紛留言「我也要去玩」、「Google 真的很會藏彩蛋」。
事實上，Google 每逢重大節日、運動賽事或熱門話題，都會在搜尋頁面加入隱藏彩蛋，讓人搜尋關鍵字之餘還能會心一笑。今年世界盃期間，除了哈蘭德之外，部分國家隊、球隊或熱門球星的搜尋結果，也會搭配不同主題動畫，讓球迷在搜尋資訊時多了額外的驚喜。
「Viking Row」是什麼？ 世界盃最紅應援文化
這次爆紅的維京船動畫是什麼呢？靈感來自今年世界盃掀起話題的「Viking Row（維京划船）」。比賽期間，大批挪威球迷會一起坐下，模仿維京長船划槳動作，配合鼓聲整齊前後擺動，形成宛如整艘維京戰船向前航行的震撼畫面。
事實上，這個文化行之有年，而隨著挪威一路挺進淘汰賽，哈蘭德也與隊友加入「Viking Row」，甚至親自拿起鼓帶領球迷應援，成為本屆世界盃最具代表性的場景之一，Google 也因此將這項文化搬進搜尋彩蛋，向挪威足球文化致敬。
Google彩蛋不只一個 搜尋世界盃還能玩足球小遊戲
除了維京划船動畫外，今年世界盃期間 Google 還推出另一項互動彩蛋「足球小遊戲」。只要搜尋「世足」、「世界盃」、「World Cup」、「2026世足」，或當天正在進行的對戰組合，搜尋結果頁面的右下角會出現一個旋轉的藍綠色足球圖示。 點選該足球圖示，遊戲畫面就會從下方滑出，直接進入 Mini Cup 遊戲大廳。
進入 Google 迷你足球賽，模擬足球賽事中最令球迷窒息的「十二碼罰球點球戰」，玩家進入遊戲後，僅需選擇當天現實中正在進行的世足賽程，並挑選自己想支持的國家隊，即可開始化身射手，瘋狂挑戰射門，不少球迷笑稱「查比分查到一半就開始玩」、「每次搜尋都忍不住多玩幾局」。
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最近不少網友在 Threads 上分享，只要在 Google 搜尋「哈蘭德」、「Haaland」或完整英文姓名「Erling Haaland」，搜尋頁面下方就會出現維京戰士划船動畫，一旁還有人敲鼓助陣，整體設計充滿濃濃北歐風格，不少人看見後紛紛留言「我也要去玩」、「Google 真的很會藏彩蛋」。
事實上，Google 每逢重大節日、運動賽事或熱門話題，都會在搜尋頁面加入隱藏彩蛋，讓人搜尋關鍵字之餘還能會心一笑。今年世界盃期間，除了哈蘭德之外，部分國家隊、球隊或熱門球星的搜尋結果，也會搭配不同主題動畫，讓球迷在搜尋資訊時多了額外的驚喜。
這次爆紅的維京船動畫是什麼呢？靈感來自今年世界盃掀起話題的「Viking Row（維京划船）」。比賽期間，大批挪威球迷會一起坐下，模仿維京長船划槳動作，配合鼓聲整齊前後擺動，形成宛如整艘維京戰船向前航行的震撼畫面。
事實上，這個文化行之有年，而隨著挪威一路挺進淘汰賽，哈蘭德也與隊友加入「Viking Row」，甚至親自拿起鼓帶領球迷應援，成為本屆世界盃最具代表性的場景之一，Google 也因此將這項文化搬進搜尋彩蛋，向挪威足球文化致敬。
除了維京划船動畫外，今年世界盃期間 Google 還推出另一項互動彩蛋「足球小遊戲」。只要搜尋「世足」、「世界盃」、「World Cup」、「2026世足」，或當天正在進行的對戰組合，搜尋結果頁面的右下角會出現一個旋轉的藍綠色足球圖示。 點選該足球圖示，遊戲畫面就會從下方滑出，直接進入 Mini Cup 遊戲大廳。
進入 Google 迷你足球賽，模擬足球賽事中最令球迷窒息的「十二碼罰球點球戰」，玩家進入遊戲後，僅需選擇當天現實中正在進行的世足賽程，並挑選自己想支持的國家隊，即可開始化身射手，瘋狂挑戰射門，不少球迷笑稱「查比分查到一半就開始玩」、「每次搜尋都忍不住多玩幾局」。
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