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庫克卸任前大動作呼應川普政府「美國製造」政策

蘋果公司今（8）日宣布，將擴大與半導體大廠博通（Broadcom）的長期合作夥伴關係，雙方已簽署一項價值超過300億美元的複數年合約。這不僅是蘋果迄今在美國本土最大規模的製造承諾，也標誌著這家iPhone製造商將供應鏈逐步移回美國國內的重大舉措。根據《CNBC》報導，蘋果官方聲明指出，這項協議將促成超過150億顆「美國製造」晶片的生產，其中包括投入15億美元用以擴建博通位於科羅拉多州科林斯堡的現有廠房。不過，蘋果目前尚未透露新產能正式上線的具體時間表。長年以來，博通一直是蘋果的核心供應商。然而，這份新合約將雙方的關係推向了更深層次的「美國本土客製化晶片」研發。蘋果指出，博通未來將持續生產用於協助旗下裝置連接行動網路、Wi-Fi及藍牙的無線通訊元件。此外，博通在週一提交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件中進一步揭露，該公司已與蘋果締結全新的長期協議，將在2031年前，為多代蘋果產品開發並供應客製化晶片。此舉也被外界視為蘋果在AI領域布局的關鍵一步。對於即將卸任的蘋果執行長庫克（Tim Cook）而言，這項協議無疑是他任內推動投資美國本土製造業的關鍵之筆，同時也呼應了川普政府對重振本土工業的重視。蘋果在新聞稿中表示，「蘋果一直與政府及全美各地的企業密切合作，致力於在美國建立端到端的半導體供應鏈，今天的聲明讓這項努力向前邁出了一大步」。庫克特別強調，科林斯堡廠區所生產的組件，對於蘋果用戶所期待的極致性能與連線品質而言「至關重要」，同時他也向總統川普及其行政團隊對該計畫的支持表達了感謝。博通執行長陳福陽亦對此表示歡迎，指出蘋果的長期承諾將實質幫助博通擴展在科林斯堡的製造規模。