根據氣象署預測，今年第9號颱風巴威預計本周五（7月10日）、本周六（7月11日）影響台灣最劇烈，周末全台活動包含寶可夢手遊、台灣熱氣球嘉年華等，還有五月天、盧廣仲、韓國拼盤等演唱會皆宣布緊急取消或改日期，另也有多處景點宣告今起即將休園或暫停開放。《NOWNEWS》將整理全台活動取消、景點暫停等最新資訊，將不斷更新。
🟡周末全台活動取消、延期資訊：
📍台北中山「寶可夢手遊《Pokémon GO》」:
寶可夢手遊《Pokémon GO》原本將在7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，但受到颱風巴威影響，官方宣布暫停7月11日社群慶典活動與相關現場活動，7月12日將視天氣狀況決定是否繼續舉辦活動。
📍台灣熱氣球嘉年華：
一、7月9日(四)起其他打卡點陸續進行防颱措施（重新展出時間視現場復原狀況為準）
二、7月9日(四)國際地標光雕音樂會照常辦理
三、7月10日(五)上午場造型球展演照常辦理， 繫留體驗取消
四、7月10日(五)下午場至7月12日(日)全日鹿野高台活動取消，含周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放
📍九份紅燈籠祭：
2026九份紅燈籠祭原訂將於7月10日～8月9日盛大登場，新北市宣布，因應巴威颱風來襲，九份紅燈籠祭將延後到7月18日舉辦點燈儀式。
📍海山夜行 光雕展演：
新北市美術館「海山夜行 光雕展演」至昨日結束，今（9）日起後續場次全數取消；11日、 12日的街頭匯演、市集將延至8月1日、2日進行。
📍宜蘭童玩節：
「2026宜蘭國際童玩藝術節」今（9）日晚間6時起預警性休園，10日全天休園，河域的龍舟、風帆與獨木舟體驗9日全天暫停。
📍屏東3D旅遊嘉年華：
10日至12日於恆春機場舉辦的「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，屏東縣政府取消今年度恆春機場活動及首發團遊程。
📍野柳石光夜訪女王：
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處(簡稱北觀處)宣布，「野柳石光夜訪女王」活動將今（9）日至7月11日晚間暫停開放，相關燈光裝置將同步熄燈，已購票的遊客，可以申請全額退票。
📍2026桃園地景藝術節 ：
原訂7月10日至7月15日舉行，將暫停開放，預計7月16日恢復。
📍桃園總舖師辦桌：
桃園市文化局公布，颱風巴威逼近防劇烈風雨，原訂7月11日辦理的「桃園總舖師辦桌」暫定延至7月26日。
📍大學分科測驗：
大學分科測驗確定延期，大考中心最新公布調整方案，確定分科測驗延到7月13日（周一）、7月14日（周二）舉行。
📍台北電影獎：
原訂7月11日晚間於台北中山堂舉行，因巴威颱風影響，頒獎典禮順延至7月12日舉行。
🟡周末全台演唱會取消、延期資訊：
📍韓國拼盤演唱會：
因受到巴威颱風影響，原訂7/11於臺北小巨蛋演出之2026 KOREA HOT TAIPEI，將取消演出。寬宏也於官網公布退票措施。
📍五月天演唱會：
▪️7月10日晚上場次：如果台北市政府宣布停班停課，將延期7月13日星期一舉辦，如果沒有停班課，就會照常舉辦，相關資訊將依最新天氣狀況及政府公告滾動調整，並於官方社群及公告平台第一時間發布。
▪️7月11日晚上場次：延期到7月12日的中午12點舉行，而持有11日演唱會票券的觀眾，可以持原票券於延期場次依原座位入場，無須換票。
▪️7月11日、12日開場嘉賓皆取消演出。
▪️主辦單位將開放單場次退票作業，詳細退票方式及受理期間，將另行公告說明。
📍張秀卿辣妹駕到2演唱會：
原訂7月11日在大台南會展中心舉行，因巴威颱風影響，考量觀眾、演出人員及工作人員安全，主辦單位宣布延期，新的演出日期將另行公告。
📍韓流拼盤演唱會：
7月11日韓流拼盤演唱會「2026 KOREA HOT TAIPEI」演出取消。
📍盧廣仲北流演唱會：
宣布週五場（7月10日）延期，盧廣仲北流演唱會週五場將延期到7月13日（周一）舉行。
📍韓猛男秀：
原訂7月10日、11日登場的「WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS」，因颱風影響，主辦單位宣布演出取消，寬宏也祭出3大退票方案。
🟡周末全台景點休園資訊：
📍太平山：
太平山國家森林遊樂區與園區內8條自然步道，今（9）日中午12時起預警性休園及封閉，園區只出不進。林業及自然保育署宜蘭分署轄下10條社區型自然步道，9日下午5時起暫停開放。
太平山國家森林遊樂區、武陵國家森林遊樂區及太平山蹦蹦車，自9日中午12時起休園及停駛；內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、奧萬大、合歡山、知本、池南、富源等12處國家森林遊樂區，以及烏來台車，自9日下午5時起休園及停駛。
📍自然步道及九九、天池山莊等：
林保署表示，因應強颱巴威逼近，農業部林業及自然保育署已自7月9日下午 5 時起針對全台自然步道及九九山莊實施預警性暫停開放。
📍武陵農場、清境農場、福壽山農場：
退輔會所屬武陵農場、清境農場、福壽山農場宣布，武陵農場、清境農場、福壽山農場將於7月9日12：00起預警性休園，視天候狀況重新開園營業。
📍阿里山、墾丁、雙流國家森林遊樂區：
阿里山、墾丁、雙流等3處國家森林遊樂區自10日上午8時起休園；阿里山林業鐵路9日上午10時從嘉義開往阿里山之定期列車停駛，10至12日全線預警性停駛。向陽及藤枝國家森林遊樂區則持續休園
📍龜山島：
龜山島宣告，自今（9）日至12日預警性封島4天。
📍武陵國家森林遊樂區：
今（9）日中午12時預警性休園；大雪山、八仙山國家森林遊樂區於9日下午5時預警性休園。
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📍台北中山「寶可夢手遊《Pokémon GO》」:
寶可夢手遊《Pokémon GO》原本將在7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，但受到颱風巴威影響，官方宣布暫停7月11日社群慶典活動與相關現場活動，7月12日將視天氣狀況決定是否繼續舉辦活動。
📍台灣熱氣球嘉年華：
一、7月9日(四)起其他打卡點陸續進行防颱措施（重新展出時間視現場復原狀況為準）
二、7月9日(四)國際地標光雕音樂會照常辦理
三、7月10日(五)上午場造型球展演照常辦理， 繫留體驗取消
四、7月10日(五)下午場至7月12日(日)全日鹿野高台活動取消，含周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放
📍九份紅燈籠祭：
2026九份紅燈籠祭原訂將於7月10日～8月9日盛大登場，新北市宣布，因應巴威颱風來襲，九份紅燈籠祭將延後到7月18日舉辦點燈儀式。
📍海山夜行 光雕展演：
新北市美術館「海山夜行 光雕展演」至昨日結束，今（9）日起後續場次全數取消；11日、 12日的街頭匯演、市集將延至8月1日、2日進行。
「2026宜蘭國際童玩藝術節」今（9）日晚間6時起預警性休園，10日全天休園，河域的龍舟、風帆與獨木舟體驗9日全天暫停。
📍屏東3D旅遊嘉年華：
10日至12日於恆春機場舉辦的「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，屏東縣政府取消今年度恆春機場活動及首發團遊程。
📍野柳石光夜訪女王：
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處(簡稱北觀處)宣布，「野柳石光夜訪女王」活動將今（9）日至7月11日晚間暫停開放，相關燈光裝置將同步熄燈，已購票的遊客，可以申請全額退票。
📍2026桃園地景藝術節 ：
原訂7月10日至7月15日舉行，將暫停開放，預計7月16日恢復。
📍桃園總舖師辦桌：
桃園市文化局公布，颱風巴威逼近防劇烈風雨，原訂7月11日辦理的「桃園總舖師辦桌」暫定延至7月26日。
📍大學分科測驗：
大學分科測驗確定延期，大考中心最新公布調整方案，確定分科測驗延到7月13日（周一）、7月14日（周二）舉行。
📍台北電影獎：
原訂7月11日晚間於台北中山堂舉行，因巴威颱風影響，頒獎典禮順延至7月12日舉行。
🟡周末全台演唱會取消、延期資訊：
📍韓國拼盤演唱會：
因受到巴威颱風影響，原訂7/11於臺北小巨蛋演出之2026 KOREA HOT TAIPEI，將取消演出。寬宏也於官網公布退票措施。
📍五月天演唱會：
▪️7月10日晚上場次：如果台北市政府宣布停班停課，將延期7月13日星期一舉辦，如果沒有停班課，就會照常舉辦，相關資訊將依最新天氣狀況及政府公告滾動調整，並於官方社群及公告平台第一時間發布。
▪️7月11日晚上場次：延期到7月12日的中午12點舉行，而持有11日演唱會票券的觀眾，可以持原票券於延期場次依原座位入場，無須換票。
▪️7月11日、12日開場嘉賓皆取消演出。
▪️主辦單位將開放單場次退票作業，詳細退票方式及受理期間，將另行公告說明。
📍張秀卿辣妹駕到2演唱會：
原訂7月11日在大台南會展中心舉行，因巴威颱風影響，考量觀眾、演出人員及工作人員安全，主辦單位宣布延期，新的演出日期將另行公告。
📍韓流拼盤演唱會：
7月11日韓流拼盤演唱會「2026 KOREA HOT TAIPEI」演出取消。
📍盧廣仲北流演唱會：
宣布週五場（7月10日）延期，盧廣仲北流演唱會週五場將延期到7月13日（周一）舉行。
📍韓猛男秀：
原訂7月10日、11日登場的「WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS」，因颱風影響，主辦單位宣布演出取消，寬宏也祭出3大退票方案。
🟡周末全台景點休園資訊：
📍太平山：
太平山國家森林遊樂區與園區內8條自然步道，今（9）日中午12時起預警性休園及封閉，園區只出不進。林業及自然保育署宜蘭分署轄下10條社區型自然步道，9日下午5時起暫停開放。
太平山國家森林遊樂區、武陵國家森林遊樂區及太平山蹦蹦車，自9日中午12時起休園及停駛；內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、奧萬大、合歡山、知本、池南、富源等12處國家森林遊樂區，以及烏來台車，自9日下午5時起休園及停駛。
📍自然步道及九九、天池山莊等：
林保署表示，因應強颱巴威逼近，農業部林業及自然保育署已自7月9日下午 5 時起針對全台自然步道及九九山莊實施預警性暫停開放。
📍武陵農場、清境農場、福壽山農場：
退輔會所屬武陵農場、清境農場、福壽山農場宣布，武陵農場、清境農場、福壽山農場將於7月9日12：00起預警性休園，視天候狀況重新開園營業。
阿里山、墾丁、雙流等3處國家森林遊樂區自10日上午8時起休園；阿里山林業鐵路9日上午10時從嘉義開往阿里山之定期列車停駛，10至12日全線預警性停駛。向陽及藤枝國家森林遊樂區則持續休園
📍龜山島：
龜山島宣告，自今（9）日至12日預警性封島4天。
📍武陵國家森林遊樂區：
今（9）日中午12時預警性休園；大雪山、八仙山國家森林遊樂區於9日下午5時預警性休園。