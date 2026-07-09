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母胎單身大作戰第二季嘉賓（男性篇）

▲來賓之一金栽瑞。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

母胎單身大作戰第二季嘉賓（女性篇）

▲有英國留學經驗的漂亮女生受志。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓國戀綜《母胎單身戀愛大作戰2》本月7日起在Netflix開播，節目中聚集了各五位從沒談過戀愛的男女，十人一起在母單園區內尋找到真愛，本季嘉賓有超高學歷電動男、只談過網戀男，女生則有10年追星女、愛看動漫二次元女等，《NOWNEWS今日新聞》一次為您介紹10位來賓，讓您在看節目前就對本次的「母胎單身」有了解。金栽瑞：初印象是留著烙腮鬍的大叔，實際年齡32歲，畢業於韓國最高學府KAIST（韓國科學技術院），現主業是遊戲開發、遊戲投資。經過節目組改造後，染了黑髮、鬍子也剃掉了，變得有點像搞笑藝人全炫茂＋神童。尹廷允：長超帥，眼尾有一點下垂，有T.O.P的感覺，不過因為個性太害羞，不敢跟異性溝通，為了登上節目特別參加了許多相親活動，練習跟異性講話。安勝弦：很愛笑，很容易看一個愛一個，暈船速度極快，不太會跟女生講話，因為害羞容易露出不自在的表情，會在不合時宜的時候講很爛的諧音哏笑話。崔赫峻：是前期人氣男，長得還不錯帥，不過個性自卑加上曾被初戀對象傷害過，從此封閉內心造就了逃避型依戀傾向；不喜歡自己的聲音覺得聲音太細，因此靠咬筆練習發音。李振宇：有著一年網戀經驗，不過完全沒有見過另一半，因此有人覺得算是有經驗，有人認為沒有經驗，長得是正常男性。田瑞崙：十年NCT追星女，長得有點像朴寶英，若是交往紀念日跟偶像見面日期撞期的話，會無條件選擇偶像，若是順利交到男友的話，會找他一起明年一月一起去名古屋玩，順便看演唱會。崔玹諝：長得超級漂亮像女偶像，因為從小喜歡看漫畫、動畫，因此對三次元的男性沒有興趣，喜歡看《銀魂》、《藍色監獄》、《月刊少女野崎君》，但因為個性太內向，所以沒有交過男友的經驗。李漢主：以為自己努力就能交到男友，但發現沒辦法，本業是韓醫師。不過因為自己很喜歡喝酒，再加上喝酒之後會發酒瘋，還會罵對自己有肢體接觸的人，所以遲遲沒有交到男朋友。金秀炫：被家人半推半就的推到了節目上，短髮、平時比較不拘小節的個性，全家人都很希望看著她快點脫單，但個性太爽朗讓媽媽看不下去。韓受志：求學時期在英國、韓國來回長大，大學畢業後回韓國成為一位陶藝師，人長得非常氣質漂亮，但因為氣質太好長得有點生人勿近。《母胎單身戀愛大作戰》主打將一群出生至今就沒談過戀愛的人們聚在一起，觀察他們能否在限制的時間中跟其他人產生戀愛情愫，並牽著手離開節目。也因為節目中的來賓過去從來沒有戀愛經驗，看著他們體驗第一次和異性曖昧、近距離互動、沒被心儀人選上的落空感等反應，讓觀眾想起第一次談戀愛的酸甜苦澀，為節目添加許多討論度。