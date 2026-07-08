我是廣告 請繼續往下閱讀

川普稱將允許烏克蘭製造愛國者飛彈

美國總統川普（Donald Trump）8日在北約峰會上與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，而在會前川普對現場記者預告說，「我們昨晚狠狠痛擊了伊朗，今晚極有可能再次重創他們」。川普表示，「他們曾經是中東的惡霸，但現在他們不再是了」。綜合外媒報導，在發表這番攻擊預告之前不久，川普就宣告美國與伊朗的停火協議「已經結束了」。川普抱怨伊朗領導人一直以來都在誤導他，在談判桌上表面上看似對和平協議持開放態度，事後卻又立刻反悔。「他們會答應所有事情，然後轉身去召開記者會，說我們根本從來沒談過這件事。他們瘋了，這些人絕對有問題」。川普表示，自己對德黑蘭當局非常不滿，批評伊朗當局「行為非常惡劣」，但也補充說「我先聲明，我們今晚要狠狠教訓他們，但我們且看看局勢會如何發展」。川普強調，自己的立場就是不能允許德黑蘭獲得核武，並稱在這項任務上，美國已經取得了很大進展。而在與澤倫斯基的會晤中，澤倫斯基對川普表示，希望能夠從盟友那邊獲得更多的愛國者飛彈，並呼籲美國允許烏克蘭生產愛國者飛彈。川普則給予肯定回覆說，「我們會給你頒發許可證，讓你自己生產，這很棒。這樣一來，你就不能抱怨我們了」。川普還說，俄烏戰爭在近期的升級態勢，或許有助於創造結束戰爭的條件。烏克蘭深入俄羅斯境內進行打擊的能力在近期受到外界關注，俄羅斯保衛自己領空不受攻擊顯得越來越困難。