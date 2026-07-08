巴威颱風即將襲台，中華航空今（8）日推出彈性改票措施，晚間宣布9日、10日航班異動資訊。明日桃園往返沖繩航班提前，後天桃園跟高雄往返沖繩航班取消，同時晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班都取消。
9日CI122/CI123桃園往返沖繩航班提前；10日CI120/CI121 、CI122/CI123 桃園往返沖繩航班取消，CI132/CI133高雄往返沖繩航班取消。華航將視颱風路徑變化，持續更新航班異動資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。
搭乘9日至11日中華航空航班的旅客，因應巴威颱風可能影響航班，華航推彈性措施，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，在7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，退費仍需要支付手續費。詳細規定請參考官網公告。
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搭乘9日至11日中華航空航班的旅客，因應巴威颱風可能影響航班，華航推彈性措施，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，在7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，退費仍需要支付手續費。詳細規定請參考官網公告。
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