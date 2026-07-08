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中華職棒樂天桃猿今（8）日以1：0險勝富邦悍將，拉出一波3連勝，卻在9局下傷了終結者朱承洋。朱承洋在9局下登板救援，面對最後一位打者林澤彬，朱承洋補位一壘時與打者發生擦撞，還扭傷右腳，直接倒地不起，工作人員出動擔架，緊急將朱承洋送下場治療。賽後桃猿總教練曾豪駒表示，朱承洋的傷勢仍需等待防護員進一步檢查，現階段先以冰敷處理。桃猿前役以5：3擊退悍將，今日推出土投陳克羿持續搶勝，對決悍將洋投威戈神（Aaron Wilkerson），形成一場投手戰，前6局雙方以0：0戰成平手。桃猿在7局上掌握悍將換投機會，靠著保送後的推進以及李建勳的暴投攻下此役唯一1分。陳克羿主投7局無失分，8局下陳冠宇中繼演出3上3下外帶2次三振，9局下桃猿終結者朱承洋登板「關門」，被孔念恩敲安、對范國宸投出保送，兩出局後被攻佔一、三壘，朱承洋頂住壓力，讓林澤彬敲出一壘方向軟弱滾地球，一壘手梁家榮接到球換傳給補位的朱承洋。朱承洋接到球後與林澤彬發生碰撞，右腳還不慎扭傷，直接倒地不起，現場工作人員也立刻出動擔架，趕快朱承洋下場接受治療。悍將在過程中提出挑戰，經過電視輔助判決，維持出局原判，朱承洋收下本季第15次救援成功，桃猿以1：0險勝悍將，拉出一波3連勝。賽後桃猿總教練曾豪駒面色凝重，對於朱承洋的傷勢，曾總表示，將由防護員評估，會持續觀察狀況，現階段先以冰敷處理，後續仍需進一步檢查。