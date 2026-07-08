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美股週三（8日）早盤主要指數走低，受到美國總統川普在北約峰會上聲稱與伊朗停火協議已經結束的影響，油價飆漲，川普最新更預告將在今晚再度打擊伊朗，投資人對中東地區地緣政治衝突的擔憂再起。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌503.45點或0.95％；標普500指數下跌37.59點或0.50％；那斯達克指數下跌86.329點或0.33％；費城半導體指數上漲153.88點或1.25％。焦點個股方面，昨日疲軟的半導體股反彈，台積電ADR股價上漲約1.44％、輝達上漲0.78％，美光上漲1.13％、SanDisk上漲4.25％、SpaceX股價則是下跌0.23％。根據《CNBC》報導，布蘭特原油（Brent）期貨和美國西德州中級原油（WTI）期貨都上漲了5％左右，川普對伊朗的打擊預告，讓不確定性更加升高。分析師哈索恩（Daniela Hathorn）表示，「中東局勢再度緊張，打破了市場此前日益盲目樂觀的既定敘事。在經歷了數週預期局勢將順利降溫的定價後，這促使投資人重新評估地緣政治風險」。哈索恩補充指出，「最新的襲擊事件提醒了投資人，儘管停火協議仍在運作，但美伊雙方要達成實質的永久協議仍言之過早。市場原本已經習慣了衝突會逐漸淡出焦點的觀點，但近期的發展表明，這種假設顯然過於樂觀了」。另一方面，美國聯準會（Fed）即將公布6月會議紀錄，可望讓投資人更深入了解聯準會主席沃許（Kevin Warsh）主持的首場政策會議內容。由於沃許在記者會表現得非常高深莫測，沒有透露什麼線索，因此這份會議記錄有可能會帶來偏鷹或偏鴿的訊號，或許會給市場造成一些意料之外的震盪。