咖啡飲料控瘋掉，根據星巴克官網，久違的「星巴克買一送一」再喝2天！星巴克表示，即日起至7月10日，集團同慶好友分享日優惠活動，最便宜大杯「香草風味星冰樂」平均62.5元好消暑；foodpanda外送獨享隱藏版「焦糖奶香紅茶那堤第二杯半價」菜單一覽。路易莎表示，浸泡式咖啡新品「同品項買一送一」到月底。
星冰樂62元！星巴克買一送一再喝2天 外送隱藏版：第二杯半價
星巴克7月最新兩大咖啡優惠活動開跑！
◾️全台門市買一送一！即日起至7月10日（五）再喝2天，活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法：
大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
◾️外送隱藏版「第二杯半價」！即日起至7月21日（二），foodpanda第二杯半價，活動期間點購兩杯大杯（含）以上馥列白、焦糖奶香紅茶那堤、檸檬冷萃咖啡，享第二杯半價。
記者推薦，必喝只有外送平台才點得到的「焦糖奶香紅茶那堤」限定飲品，現在半價多一杯很適合嚐鮮。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準，並將依外送配方製作；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
路易莎：全新「浸泡式咖啡買一送一」！優惠到月底
路易莎咖啡20周年推出全新浸泡式咖啡系列，「G1日曬耶加雪菲」、「黑金淬煉典藏」兩大新品。即日起至7月31日，不限會員可享浸泡式咖啡新品「同品項買一送一」線上預購優惠！平均每盒138元起。
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◾️全台門市買一送一！即日起至7月10日（五）再喝2天，活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
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大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
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路易莎：全新「浸泡式咖啡買一送一」！優惠到月底
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