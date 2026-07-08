「森巴軍團」巴西在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）止步16強，創下自1990年以來最差成績。據巴西媒體《Metrópoles》報導，巴西足協安排包機，提供選手回國需求，但整台飛機僅34歲老將達尼洛（Danilo Luiz da Silva）一名球員，其餘全是足協工作人員，其他巴西球星早就「鳥獸散」，內馬爾（Neymar）、維尼修斯（Vinícius Júnior）等人展開私人假期，與國內球迷不滿的情緒正好相反。
巴西世界盃止步16強 回國包機僅1名球員搭
巴西在本屆小組賽首戰踢和摩洛哥，後面2戰接連擊退海地、蘇格蘭，以2勝1和、7分積分取得C組第1名，雖然在32強賽以2：1逆轉擊退日本，不過在16強賽被挪威哈蘭德一人踢翻，以1：2落敗，本屆世界盃之旅止步16強。
據巴西媒體《Metrópoles》報導，巴西足協為國家隊成員提供回國包機，結果實際登機的球員僅有1人。而唯一搭上這台包機的球員，是效力巴甲聯賽佛朗明哥34歲後衛達尼洛（Danilo Luiz da Silva），在空蕩蕩的專機內，陪伴在達尼洛身旁的只有足協高層、教練團成員、按摩師、裝備管理員、國家隊醫療團隊以及維安人員。
巴西國內球迷對成績不滿 眾球星卻已展開假期
巴西隊陣中的其他明星球員在遭到淘汰後，一收拾好行李便立刻各奔東西。從總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）開始，所有人全都直接開啟度假時光。巴西頭號球星內馬爾（Neymar）帶著家人前往了美國奧蘭多；維尼修斯（Vinícius Júnior）則飛往了西班牙著名的度假勝地伊維薩島（Ibiza）；19歲「巴西新希望」恩德里克（Endrick）也被捕捉到並未回國，而是在美國紐澤西附近度過假期。
安切洛蒂與加拿大籍妻子一同前往了他們在加拿大溫哥華的家中。與國家隊悠閒的步伐相反，巴西球迷在國家隊交出如此慘烈的成績單後，正大舉施壓、要求立刻解雇安切洛蒂。然而，安切洛蒂目前並沒有交出帥印的想法，並親自領導國家隊的重建，而巴西足協高層也已經準備好繼續支持他。
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巴西在本屆小組賽首戰踢和摩洛哥，後面2戰接連擊退海地、蘇格蘭，以2勝1和、7分積分取得C組第1名，雖然在32強賽以2：1逆轉擊退日本，不過在16強賽被挪威哈蘭德一人踢翻，以1：2落敗，本屆世界盃之旅止步16強。
據巴西媒體《Metrópoles》報導，巴西足協為國家隊成員提供回國包機，結果實際登機的球員僅有1人。而唯一搭上這台包機的球員，是效力巴甲聯賽佛朗明哥34歲後衛達尼洛（Danilo Luiz da Silva），在空蕩蕩的專機內，陪伴在達尼洛身旁的只有足協高層、教練團成員、按摩師、裝備管理員、國家隊醫療團隊以及維安人員。
巴西國內球迷對成績不滿 眾球星卻已展開假期
巴西隊陣中的其他明星球員在遭到淘汰後，一收拾好行李便立刻各奔東西。從總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）開始，所有人全都直接開啟度假時光。巴西頭號球星內馬爾（Neymar）帶著家人前往了美國奧蘭多；維尼修斯（Vinícius Júnior）則飛往了西班牙著名的度假勝地伊維薩島（Ibiza）；19歲「巴西新希望」恩德里克（Endrick）也被捕捉到並未回國，而是在美國紐澤西附近度過假期。
安切洛蒂與加拿大籍妻子一同前往了他們在加拿大溫哥華的家中。與國家隊悠閒的步伐相反，巴西球迷在國家隊交出如此慘烈的成績單後，正大舉施壓、要求立刻解雇安切洛蒂。然而，安切洛蒂目前並沒有交出帥印的想法，並親自領導國家隊的重建，而巴西足協高層也已經準備好繼續支持他。
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