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樂天桃猿1：0富邦悍將

中信兄弟7：5統一獅

台鋼雄鷹2：1味全龍

中華職棒今（8）日三地開打，中信兄弟棒棒開花，先發9人都有安打，7：5力壓統一奪下勝利。富邦悍將、樂天桃猿則打線熄火，兩隊都僅敲3安打，唯一分數還是因為暴投得分。⚾️7/8中職戰果：樂天桃猿今日開箱新洋砲道威聖，道威聖來台首戰3打數無安打，但首打席遭富邦悍將先發投手威戈神觸身球上壘。此役雙方打線表現都十分低迷，樂天陳克羿6.1局被敲2安0失分，富邦威戈神6局同樣被敲2安0失分，不過7局上李建勳登板四壞球保送林智平上壘，林子偉犧牲短打推進後，對決梁家榮時暴投奉送樂天1分，這分也成為此役兩隊唯一跑回的分數。9局下樂天推派守護神朱承洋登板關門，面對首位打者孔念恩被敲出一壘安打並對范國宸投出四壞保送，但連續解決王苡丞、林澤彬，成功守下勝利。不過朱承洋在下丘補位處理最後一個出局時，在一壘和林澤彬發生衝撞，他面色痛苦倒地抱著腳踝，久久無法起身，最後遭擔架抬下場。中信兄弟與統一獅之戰則打得火熱，前三局雙方都無法攻下分數，但第4局開始風雲變色，4局上黃衫軍打了9個人次，王威晨三壘安打開啟攻勢，岳東華、宋晟睿、岳政華、江坤宇都敲安，單局4支長打打下4分。4局下獅子軍打線立刻反攻，蘇智傑、潘傑楷、王翾祐、朱迦恩連續安打把比數追至3：4。6局下統一攻勢再起，同樣是蘇智傑、潘傑楷、朱迦恩敲安把比數超前至5：4。不過兄弟7、8兩局把握機會再度扭轉局勢，兩局靠3安打和4次犧牲打拿下3分。黃衫軍此役棒棒開花，先發9人都有安打表現，終場7：5贏下勝利。台鋼雄鷹推派黃子鵬先發力抗蔣銲，黃子鵬此役雖僅投5.2局，不過今日不再「問天」，6局上靠著曾子祐內野安打開啟攻勢，魔鷹敲安貢獻打點，7局上陳文杰、郭阜林、黃劼希、王博玄都敲安再攻下1分。台鋼終結者林詩翔因手肘傷勢將進行手術，本季提前報銷離開戰線，但牛棚今日表現不俗，李欣穎6局登板拆彈，陳柏清1.2局、施子謙0.1局都守住分數，黃群雖因2次四壞保送、1安打失掉1分，但最終仍頂住壓力救援成功，終場台鋼2：1擊敗味全龍。