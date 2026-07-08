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累了嗎？川普口誤連連

日本網友熱議

美國總統川普（Donald Trump）8日在北約峰會上預告今晚將會再次重擊伊朗，並稱不排除再度實施海上封鎖、奪取哈爾克島（Kharg Island），還放話可以在「不達成協議」的情況下解決伊朗核問題。不過，川普面對媒體時連連口誤，把伊朗誤稱為日本伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Japan），還問現場記者「你們有什麼問題要問普丁總統嗎？」但他身旁坐著的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），引來現場一陣哄笑。綜合媒體報導，川普在北約峰會上與澤倫斯基共同舉行記者會，談論的話題非常廣泛，尤其是川普看來對伊朗已經失去耐心，揚言繼續談判只是浪費時間，並多次撂話將對伊朗實施重擊，甚至表示如果有必要不排除打擊發電廠與供水設施，雖然此舉明顯觸犯戰爭罪。同時值得注意的是，川普在媒體面前口誤連連，回憶伊朗戰爭期間，說「日本伊斯蘭共和國在大約一個小時內朝林肯號發射了111枚導彈」，川普之後表示這些導彈全都被美軍擊落，而直到整段談話結束，川普都未發現自己奇怪地把伊朗誤稱為「日本伊斯蘭共和國」。出糗的還不只一次，川普之後對現場記者指著身旁的澤倫斯基說，「你們有什麼問題要問普丁總統嗎？」引來一陣笑聲後川普意識到失言，改口說「你們有什麼問題想問普丁總統，而不是澤倫斯基嗎？」想藉此化解尷尬。在這期間，澤倫斯基一直在旁面帶微笑點頭。川普把伊朗誤稱為日本也獲得日本媒體報導，日本網友紛紛在底下留言表示，「竟然把盟友錯喊成伊朗，這不就足以讓人看穿，在川普心裡到底有沒有把日本當成夥伴嗎？」、「川普果然不是一個值得信賴的夥伴。總覺得到了最後，我們一定會被他過河拆橋」、「嘛，雖然誰都會犯錯，但要把JAPAN和IRAN搞錯，實在很難用兩者名字很像來解釋啊！他大概對外國沒什麼興趣吧」、「他今天還把澤倫斯基錯叫成普丁，讓人不禁覺得，他接下來這兩年到底還撐不撐得下去呀」。