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中東衝突再起，美國總統川普（Donald Trump）在北約峰會上聲稱，與伊朗的停火協議已經結束、預告當晚將再度打擊伊朗，而美軍中央司令部（CENTOM）亦證實，對伊朗實施新一輪打擊，美股道瓊工業指數8日挫跌逾500點；不過，受到輝達 (NVIDIA ) 、博通 (Broadcom) 領漲支撐，美股那斯達克指數、費城半導體指數則收紅，美股漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，「Capital.com」的高級市場分析師霍松恩（Daniela Hathorn）透過報告指出，中東緊張局勢的再度升級，打破了市場日益樂觀的預期，促使投資者在市場普遍預期、局勢將平穩緩和之後的數週，重新評估地緣政治風險。霍松恩並補充說，美伊新一輪開火提醒投資人，無論停火協議是否仍然有效，美伊之間達成持久協議一事，遠還沒有獲得保證，市場之前一直認為衝突會逐漸平息，但最近的事態發展表明，這種假設可能為時過早。8日收盤，美股道瓊指數下跌576.76點或1.09%，收52348.39點；那斯達克指數上漲51.96點或0.20%，收25870.65點；標普500指數下跌21.14點或0.28%，收7482.71點；費城半導體指數上漲274.45點或2.23%，收12574.97點。國際油價部分，西德州中級原油（WTI）一度抽升8.01%，每桶攀升至76.08美元，收盤時漲幅收窄至4.37%，每桶報73.52美元；布蘭特原油期貨最多則一度飆升8.67%至每桶80.59美元，收盤時漲幅仍有約5.43%，每桶報78.19美元。