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41歲女星許瑋甯去年暑假生下寶貝兒子，並和邱澤在11月28日補辦婚禮，生活過得幸福又甜蜜。昨（8）日深夜她則更新IG，分享一系列在海邊度假的美照，只見許瑋甯換上比基尼大秀好身材，擁有纖細美腿和平坦小腹，完全看不出來去年才剛生完。而照片中沒有邱澤和小孩，只有好閨密相伴，許瑋甯笑說這是「double me time」。許瑋甯昨日深夜在IG發文，分享多張和閨密陳薇到海邊度假的照片，只見兩人趴在沙灘上搞怪自拍，又一起看夕陽和星空，還有陽光下閃閃發光的大海，看起來相當愜意。許瑋甯換上比基尼後也下海玩水，只見她小腹平坦、四肢纖細，身材還是超火辣。許瑋甯也在文中寫道：「一起double me time，安靜的感受一起在晚餐後在戶外椅子上睡著，張開雙眼就是滿天星斗，你看～天上也有像在閃閃發亮的寶石。」看來這趟旅行是她刻意安排的放鬆行程，難得有機會離開老公和小孩，享受獨處時光。許瑋甯的美照曝光後，火速吸引3萬多名網友按讚，大家看了也紛紛留言：「好漂亮！度假愉快」、「久違的日常文，好辣好辣～～玩得開心」、「謝謝漂亮瑋甯分享漂亮風景」、「甜妹在火熱的太陽下成了辣妹」、「瑋甯太美了」、「這麼辣！要小心颱風注意安全」。