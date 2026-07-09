美軍中央司令部（CENTOM）當地時間8日在社群平台發文，證實當天已著手對伊朗實施更多打擊，進一步削弱伊朗威脅荷姆茲海峽航行的能力。
美軍中央司令部強調，伊朗對航行在這一重要國際水道的商船，無端實施攻擊行為，美國正在追究其責任，而這亦是美軍以回應伊朗襲擊荷姆茲海峽商船為由，連續2天對伊朗發動軍事打擊。
美國總統川普則在美軍中央司令部證實新一輪打擊伊朗的行動後，在自家社群平台發文，表示美國此舉是為了報復伊朗昨天轟炸船隻的行為，並警告若伊朗膽敢再犯，情況還會更糟糕。
除了文字警告，川普還發布了一張看起來像是電腦合成的圖片，顯示建築群上方升起滾滾濃煙，背景則是燈火通明的城市景觀。
《CNN》引述伊朗國家媒體報導稱，伊朗沿海多地，包含布希爾（Bushehr）、阿巴斯港（Bandar Abbas）、錫里克（Sirik）等城市皆傳出爆炸，部分地區出現停電。
1位美國官員向《CNN 》透露，美伊停火看似暫時停止了，強調伊朗局勢依然瞬息萬變，除了已經宣布的行動外，後續不排除還會發動更多攻擊。
報導指出，美國這波打擊行動，標誌著2國自6月中旬簽署停火諒解備忘錄以來，美軍第4度對伊朗發起攻勢。伊朗武裝部隊則聲稱，將針對美軍發動的侵略，做出強力反擊。
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除了文字警告，川普還發布了一張看起來像是電腦合成的圖片，顯示建築群上方升起滾滾濃煙，背景則是燈火通明的城市景觀。
《CNN》引述伊朗國家媒體報導稱，伊朗沿海多地，包含布希爾（Bushehr）、阿巴斯港（Bandar Abbas）、錫里克（Sirik）等城市皆傳出爆炸，部分地區出現停電。
1位美國官員向《CNN 》透露，美伊停火看似暫時停止了，強調伊朗局勢依然瞬息萬變，除了已經宣布的行動外，後續不排除還會發動更多攻擊。
報導指出，美國這波打擊行動，標誌著2國自6月中旬簽署停火諒解備忘錄以來，美軍第4度對伊朗發起攻勢。伊朗武裝部隊則聲稱，將針對美軍發動的侵略，做出強力反擊。
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