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▲李多慧和粉絲約好會再舉行一次「吃飯慧」。（圖／YouTube＠이다혜 李多慧）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧2日為慶祝YouTube訂閱人數破百萬，大方抽選200名粉絲請吃海底撈，外傳帳單金額高達80萬，但李多慧否認。昨（8）日晚間她則上傳「吃飯慧」影片，公開真實請客金額，原來200名粉絲共吃了25萬元，再加上工作人員的慶功消費，總共28萬元，這讓李多慧鬆一口氣，笑說沒破預算：「不用洗碗了！」李多慧大方請粉絲吃海底撈，網傳金額高達80萬元，再加上李多慧幫每個粉絲準備的2000元大紅包，活動總額破100萬。對此，李多慧日前出席活動時賣關子，表示到時會在YouTube影片公開真實花費。而昨晚「吃飯慧」影片終於上線，李多慧公開超長一串帳單的真實金額，原來請粉絲吃飯總共花25萬元，再加上工作人員後來留下來慶功的消費則是28萬元；一開始李多慧看不懂帳單，還以為是兩張加在一起，總共要57萬，讓她超緊張，直到海底撈工作人員出來解釋後，她才終於放鬆，笑說：「差點付不出來，不用洗碗了！」影片中李多慧也分享了準備禮物的過程，她送出韓國爆紅設計師品牌MTTIRE的棒球帽，還有自己代言的彩妝品套組，以及簽名拍立得、千元大紅包；200份超值好禮讓她打包到手軟，也足見李多慧對粉絲的用心，她更承諾等YouTube訂閱破200萬人時，會再舉行一次「吃飯慧」，跟粉絲約好下次見。大家看了影片也紛紛留言：「長那麼大，頭一次看到有藝人這樣子對待粉絲！真的是太厲害了」、「誰會花幾十萬請粉絲，只有多慧」、「能去參加的那200位真的爽翻天了」、「多慧包場28萬＋發紅包的20萬，再加上禮物和籌備時間的人力物力也差不多超過50萬了。多慧真有心」、「捨不得買車但卻捨得請粉絲吃飯，誰能不感動」。