全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，連續2天低於首次公開招股（IPO）的發行價150美元，週三美股收盤時，下跌近0.8%，每股報148.3美元。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，SpaceX週二被納入那斯達克100指數，距離6月中旬上市還不到1個月，剛掛牌那幾天，SpaceX股價持續飆升，甚至還在6月16日創下每股201.8美元的新高，一度推動公司市值達到2.66兆美元。
SpaceX被納入那斯達克100指數後，市場分析師大多看漲其投資評級，比如投資銀行伯恩斯坦（Bernstein）就給出「跑贏大盤」評級，目標價239美元；加拿大皇家銀行的評級也一樣，目標價設在225美元；瑞銀則給出「買入」評級，目標價為210美元。
儘管SpaceX股價劇烈震盪，但券商指出，SpaceX在可重複使用火箭技術、發射服務領域均處於領先地位，旗下「星鏈」龐大的衞星網路，業務利潤率提升的潛力，都為集團的發展提供支撐。
此外，分析師也認為，SpaceX在AI產品和服務開發方面，亦具備不小的潛力，包括可與Anthropic的Claude或OpenAI的Codex相媲美的AI編碼工具，以及軌道資料中心的開發。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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儘管SpaceX股價劇烈震盪，但券商指出，SpaceX在可重複使用火箭技術、發射服務領域均處於領先地位，旗下「星鏈」龐大的衞星網路，業務利潤率提升的潛力，都為集團的發展提供支撐。
此外，分析師也認為，SpaceX在AI產品和服務開發方面，亦具備不小的潛力，包括可與Anthropic的Claude或OpenAI的Codex相媲美的AI編碼工具，以及軌道資料中心的開發。
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