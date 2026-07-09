鴻海集團創辦人郭台銘與女球友的緋聞曝光後，兩人6日深夜又被拍到想在公園幽會，但被狗仔打斷，引發熱議。兩性專家欣西亞昨（8）日也發文談到此事，她直言：「外遇並不會因為『被發現』而立刻結束。很多時候，反而是瞞得更緊、藏得更深。」欣西亞認為，若「棒打鴛鴦」有時候反而會讓出軌的人與外遇對象互動更加緊密。
外遇被發現反倒更難分？兩性專家分析真相
欣西亞昨日發文，表示郭董目前尚未回應與女球友的緋聞，雙方關係不得而知，但看到這次事件後，讓她想跟粉絲探討一個話題，那就是：「為什麼外遇被發現後，他們更難捨難分？」
欣西亞直言：「外遇並不會因為『被發現』而立刻結束。很多時候，反而是瞞得更緊、藏得更深，更小心別讓婚外情再度曝光。因為『被抓到』和『想停止』，是完全不同的兩件事。」
棒打鴛鴦只會讓他們更緊密！產生同病相憐同盟感
欣西亞認為外遇事件曝光，只是改變了外在風險，卻不會讓一個人內在依賴、習慣、期待和情感需求，在一夕之間全部消失。欣西亞更形容：「有句話叫作『棒打鴛鴦』。很多時候，外界的阻力還可能讓不被世俗所接受的兩個人靠得更近、更緊密。因為以前想見就見，現在變成想見卻不能見；以前只是秘密，現在變成全世界都在阻止我們。」
欣西亞強調這種危機感，有時反而會讓出軌的情侶產生一種「同病相憐、我們只有彼此的同盟感」，於是他們會更想朝彼此奔赴，並設想如何更小心不被抓到，而不是如何結束。
欣西亞的貼文獲得不少粉絲認同，大家看了紛紛留言：「愛情來的時候怎麼樣都擋不了，那一種天不怕地不怕，就怕見不到那個朝思暮想的人才惆悵啊」、「棒打鴛鴦~虐戀感讓他們無法自拔」、「越無法得到越想要」、「偷偷來的果然比較刺激」。
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欣西亞昨日發文，表示郭董目前尚未回應與女球友的緋聞，雙方關係不得而知，但看到這次事件後，讓她想跟粉絲探討一個話題，那就是：「為什麼外遇被發現後，他們更難捨難分？」
欣西亞直言：「外遇並不會因為『被發現』而立刻結束。很多時候，反而是瞞得更緊、藏得更深，更小心別讓婚外情再度曝光。因為『被抓到』和『想停止』，是完全不同的兩件事。」
欣西亞認為外遇事件曝光，只是改變了外在風險，卻不會讓一個人內在依賴、習慣、期待和情感需求，在一夕之間全部消失。欣西亞更形容：「有句話叫作『棒打鴛鴦』。很多時候，外界的阻力還可能讓不被世俗所接受的兩個人靠得更近、更緊密。因為以前想見就見，現在變成想見卻不能見；以前只是秘密，現在變成全世界都在阻止我們。」
欣西亞強調這種危機感，有時反而會讓出軌的情侶產生一種「同病相憐、我們只有彼此的同盟感」，於是他們會更想朝彼此奔赴，並設想如何更小心不被抓到，而不是如何結束。
欣西亞的貼文獲得不少粉絲認同，大家看了紛紛留言：「愛情來的時候怎麼樣都擋不了，那一種天不怕地不怕，就怕見不到那個朝思暮想的人才惆悵啊」、「棒打鴛鴦~虐戀感讓他們無法自拔」、「越無法得到越想要」、「偷偷來的果然比較刺激」。