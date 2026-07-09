我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風今轉西北走！最新路徑曝光：不排除登陸東部

▲最新歐洲模式系集模擬圖顯示，強颱「巴威」的系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」的路徑類似，中心擦過臺灣北部近海或北端陸地之機率較高，北偏通過宮古島或南偏登陸東部之機率雖較低亦不能排除。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

中心擦過台灣北部近海或北端陸地（類似尼爾森、楊希）之機率較高，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似蘇廸勒）之機率雖較低亦不能排除，不同的路徑，帶來的威脅略有差異

「風王」巴威明起侵台！恐吹破壞性強風、降致災雨

中部以北及各山區慎防「破壞性」強風，並嚴防「致災性」大量降雨，彭佳嶼、東北角及北海岸因接近眼牆，還需注意「毀滅性」強風的岀現。