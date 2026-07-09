巴威颱風逐漸轉彎，路徑朝西北方向進行，並持續逼近台灣附近，根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，預估巴威颱風中心於周六（11日）將通過台灣東北部海面，根據歐洲模式預估，仍不排除南偏登陸東部的機率。巴威在接近台灣前仍維持「大型強颱」強度，明日、週六（10、11日）受到颱風侵襲，各地風雨越晚越大，周六更是狂風驟雨，彭佳嶼、東北角及北海岸更需慎防破壞性強風出現，提醒民眾做好防颱準備。
巴威颱風今轉西北走！最新路徑曝光：不排除登陸東部
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄中表示，根據最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱「巴威」今（9日）起逐漸轉向西北進行，周六（11日）中心通過台灣東北部海面、沿著北部近海前進，周六午夜再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍縮小，但仍包括：宮古島及半個台灣。巴威強度在接近台灣前仍維持「大型強颱」，周六起因台灣地形破壞，強度才逐漸減弱。
此外，根據最新歐洲模式系集模擬圖顯示，強颱「巴威」的系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」的路徑類似，中心擦過台灣北部近海或北端陸地（類似尼爾森、楊希）之機率較高，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似蘇廸勒）之機率雖較低亦不能排除，不同的路徑，帶來的威脅略有差異，但皆不可小覷，需密切觀察氣象署及模式的調整，來者不善、應加緊做好防颱準備。
「風王」巴威明起侵台！恐吹破壞性強風、降致災雨
吳德榮表示，明日、週六（10、11日）受「巴威」侵襲，明日各地風雨愈晚愈大；週六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防「破壞性」強風，並嚴防「致災性」大量降雨，彭佳嶼、東北角及北海岸因接近眼牆，還需注意「毀滅性」強風的岀現。
吳德榮分析，週六晚起本島風雨逐漸減小。週日至下週五（12至16日）「巴威」已遠離，但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄中表示，根據最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱「巴威」今（9日）起逐漸轉向西北進行，周六（11日）中心通過台灣東北部海面、沿著北部近海前進，周六午夜再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍縮小，但仍包括：宮古島及半個台灣。巴威強度在接近台灣前仍維持「大型強颱」，周六起因台灣地形破壞，強度才逐漸減弱。
「風王」巴威明起侵台！恐吹破壞性強風、降致災雨
吳德榮表示，明日、週六（10、11日）受「巴威」侵襲，明日各地風雨愈晚愈大；週六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防「破壞性」強風，並嚴防「致災性」大量降雨，彭佳嶼、東北角及北海岸因接近眼牆，還需注意「毀滅性」強風的岀現。
吳德榮分析，週六晚起本島風雨逐漸減小。週日至下週五（12至16日）「巴威」已遠離，但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意。
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