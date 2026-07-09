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▲范丞丞（如圖）再被司曉迪牽扯，昨日宣布向對方提告。（圖／翻攝自微博@范丞丞Adam0616）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（9）日的娛樂新聞搶先看，郭台銘上個月底才被爆與一名女球友互動曖昧，不料6日又遭目擊深夜密會對方，但對此正宮曾馨瑩都保持沉默，網紅楊林也揭開原因；司曉迪1月才自爆睡過多位頂流男星後，6日再度曝光多張親密照，鹿晗、范丞丞等人都在內，讓范丞丞怒了昨日宣佈提告；峮峮在2024年拍攝節目去宜蘭月老廟求籤時，曾被勸放下已故男友黃鴻升（小鬼），而時隔2年她赴日本再求籤，這次抽到感情運會成功，讓粉絲全看哭。75歲鴻海集團創辦人郭台銘上個月底才被爆與一名51歲謝姓女球友Annie互動曖昧，不料6日又遭目擊深夜密會對方，再度引發熱議。但至今正宮曾馨瑩都保持沉默，網紅楊林也在近日拍影片揭開正宮0回應原因，直呼曾馨瑩「不是在忍，是在做長期投資。」狂吸131萬人觀看。中國網紅司曉迪1月才爆睡過鹿晗、范丞丞、檀健次等頂流男星，不料6日再爆出多張私密照，不只有鹿晗床照，就連范丞丞也再度被牽連。而昨日范丞丞不忍了，透過團隊發聲明點名司曉迪提告，還怒喊：「到法院別說記不清。」啦啦隊女神峮峮（吳函峮）在2020年痛失男友黃鴻升（小鬼），而2024年她為錄製節目《花甲少年趣旅行》前往宜蘭的月老廟求籤時，籤詩指出「意中人走了」，並勸她另擇佳偶，讓峮峮忍不住眼眶泛淚。而2年後，峮峮前往日本再度求籤，這次的結果竟出現感情運會成功，讓粉絲全看哭，狂喊：「妳要幸福。」