我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tommy（右起）過去經常和Yuma、Ryu夫妻拍片，最後卻成了第三者。（圖／翻攝自YouTube TommyTommy Japan）

日籍網紅Tommy（富田克將）2024年爆出偷吃好友妻子Yuma的醜聞，形象跌落谷底，他隨後發文致歉並停更YouTube，但最近又被發現，悄悄復出了。只見Tommy更新頻道，繼續拍攝旅遊影片，還宣布自己考上「日本唎酒師」（清酒品酒師），現況似乎過得還不錯。而他的頻道過去一度逼近百萬粉絲，目前則剩87萬人訂閱，其實還是頗高。Tommy過去是網紅團體「三原JAPAN」的一員，在台灣拍影片走紅後，自己單飛創立個人頻道，白淨高壯的外型深受不少粉絲喜愛，YouTube粉絲一度高達98.3萬。但自從2024年11月爆出偷吃Yuma的醜聞後，Tommy頻道就遭遇退訂潮，他也因此發文道歉，並宣布停更IG以及YouTube。直到去年5月，神隱半年後的Tommy再度回歸，他悄悄更新影片，分享自己去和歌山縣世界遺產熊野古道7天朝聖之路的過程。Tommy當時坦言：「這半年有很多跟自己對話的時間，重新整理思緒跟生活，靜心面對自己，調整好步驟，重新出發。」他的影片風格也從活潑外向，轉為文青深度的路線。最近Tommy也在IG發文，宣布自己考上「唎酒師」，也就是清酒品鑑師。他心情很不錯，笑說：「愛上了清酒之後覺得日本旅行更好玩了，現在去哪裡都會找在地清酒（啤酒、wine、威士忌也是）。」目前Tommy的IG有21萬粉絲追蹤、YouTube則有87萬人訂閱，看起來已從小王醜聞中重新振作走出來。回顧該起偷吃人妻事件，一開始是馬來西亞籍的YouTuber Ryu被質疑外遇中國女畫家秦思靜，對不起妻子Yuma。結果秦思靜遭網暴後，反過來爆料，是因為Yuma出軌Tommy在先，讓Ryu戴綠帽，他才選擇找別人約會，這也是Yuma自己的提議。這段感情風波鬧得沸沸揚揚，最終導致Ryu、Yuma離婚，退出共同頻道。Ryu後來也正式跟秦思靜交往，結果8個月後雙方又戲劇性地宣布分手了。目前Ryu已交到新女友，是23歲的日本正妹kanon，兩人今年4月才在一起，目前還在熱戀期，感情超甜蜜，Ryu還分享他們去泡溫泉的Vlog，頻道目前仍有170萬人訂閱，勝過小王Tommy。