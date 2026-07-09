巴威颱風開始北轉，朝西北方向接近台灣附近海面，氣象署預估最快將於今（9）發布海上與陸上颱風警報。但根據氣象專家林得恩表示，由於颱風向北分量增多、速度下滑，導致海上、陸上颱風警報時間可能分別延後至今日下午和明（10）日清晨，暴風圈脫離台灣時間也跟著延後，周日（11日）巴威遠離，雖然沒有引進西南氣流，但因西南風與南方水氣北抬，「中南部地區」可能要多下一、二天雨。
巴威強又大「近25年侵台最大顆」！海陸警時間延後有原因
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，巴威昨日因向北分量開始增多，運動速度一度下修，導致原本預估發布海警及陸警的時間，分別延後至今日下午以及明日清晨。暴風圈脫離陸上警戒與海警警戒範圍的時間，也跟著延後到周日（12日）清晨和周日上午。
林得恩指出，由於颱風眼牆再度置換緣故，暴風圈範圍有再擴大趨勢，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑也在180公里，是近25年以來，在有發布警報的颱風內，面積範圍算是最大顆的；雖然不一定是最強颱風（例如：有時，也會有類似小鋼炮型的強颱），但目前以正並列為今年西北太平洋最強颱風。
至於颱風會影響到什麼時候？林得恩預估，若巴威颱風行進方向及速度不改變，預估周日（12日）就會遠離台灣；下週一（13日）起，再度恢復為午後雷陣雨的夏季天氣型態。巴威颱風離開後，並未引進旺盛的西南氣流，但有帶來西南風及南方水氣北抬，因此，「中南部地區」可能還要多下個一、二天的雨，雨勢都不會太過劇烈。
颱風警報何時發布？氣象署公布最新狀況
氣象署原先預估海上、陸上警報將於今周四齊發，但氣象署昨日評估，表示以目前巴威颱風路徑和速度來看，海上警報可能於週四（9日）白天發布，陸上警報最快則在週四（9）晚間至週五（10日）凌晨發布。但確切時間點還是會依據颱風實際路徑和速度進行評估，而且會根據颱風移動時間分區，所以不同縣市發布的時間是會有先有後的。
不過氣象署解釋，宣布發颱風警報時，颱風通常離台灣還有一段距離，由於颱風警報是「提前發布」，用意是希望讓大家有時間進行防颱準備 ，所以並非發布警報就代表有出現一定風雨，有可能當下還是晴朗無雲大太陽狀況，提醒民眾千萬不要誤解，趕緊做好防颱準備才正確。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，巴威昨日因向北分量開始增多，運動速度一度下修，導致原本預估發布海警及陸警的時間，分別延後至今日下午以及明日清晨。暴風圈脫離陸上警戒與海警警戒範圍的時間，也跟著延後到周日（12日）清晨和周日上午。
至於颱風會影響到什麼時候？林得恩預估，若巴威颱風行進方向及速度不改變，預估周日（12日）就會遠離台灣；下週一（13日）起，再度恢復為午後雷陣雨的夏季天氣型態。巴威颱風離開後，並未引進旺盛的西南氣流，但有帶來西南風及南方水氣北抬，因此，「中南部地區」可能還要多下個一、二天的雨，雨勢都不會太過劇烈。
氣象署原先預估海上、陸上警報將於今周四齊發，但氣象署昨日評估，表示以目前巴威颱風路徑和速度來看，海上警報可能於週四（9日）白天發布，陸上警報最快則在週四（9）晚間至週五（10日）凌晨發布。但確切時間點還是會依據颱風實際路徑和速度進行評估，而且會根據颱風移動時間分區，所以不同縣市發布的時間是會有先有後的。
不過氣象署解釋，宣布發颱風警報時，颱風通常離台灣還有一段距離，由於颱風警報是「提前發布」，用意是希望讓大家有時間進行防颱準備 ，所以並非發布警報就代表有出現一定風雨，有可能當下還是晴朗無雲大太陽狀況，提醒民眾千萬不要誤解，趕緊做好防颱準備才正確。
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