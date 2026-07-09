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現任泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），從年輕時私生活就相當精彩，不只有過多段婚姻，甚至廣納後宮佳麗，而泰王後宮那些宛如「甄嬛傳」的情節，雖然真假難辨，但也成為外界津津樂道的談資。近日就有消息傳出，瓦吉拉隆功與王后蘇提達（Suthida）出訪法國期間，妾室歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）連續數日高調在國內亮相，代表王室出席重要活動，存在感直接拉滿。綜合中媒報導，歐拉弄近期獲賜專屬皇家徽印花環，王室地位「跨越式」攀升，幾乎快與貴妃詩妮娜（Sininat）比肩，若消息屬實，則展現泰王對歐拉弄的偏愛，讓她離躋身泰國王室核心圈層更進一步。據悉，歐拉弄曾經是詩妮娜的侍女，1993年出生的她，上位故事堪稱「90後逆襲」，被授予「探普英」頭銜和高級軍銜，近年公開履職的頻率越來越高。分析認為，泰王在出訪期間安排歐拉弄代持公務，又賜其花環夫人身分，明顯有制衡蘇提達的意味，既能平衡後宮勢力，又能強化自身對王室的絕對掌控，避免王后一家獨大。不過，泰王後宮也並非歐拉弄「一枝獨秀」，另1名被授予「坤英」頭銜的妾室巴帕頌，近年也會在重要場合代表國王履職，王室地位不降反升。從瓦吉拉隆功反覆無常的性格來看，即便妻妾站在聚光燈下，一時風頭無兩，也不代表一定能走到最後，最終還是要看泰王真正願意給的，是短暫的寵愛，還是不可撼動的正式名分。